Zapytali dziennikarza, czy Szczęsny jeszcze zagra. Odpalił bombę

- Wszyscy widzieli, że to nie był dobry występ - tak grę Wojciecha Szczęsnego w meczu z Benfiką ocenił hiszpański dziennikarz Adria Albets. A i tak było to łagodne stwierdzenie. Jednakże na pytanie, czy Polak dostanie kolejną szansę w ekipie FC Barcelony, kompletnie zaskoczył. Przewiduje bowiem dla niego specjalną rolę. Z kolei Bassel Tabbal nazwał go nawet "bohaterem".

