Oto co musi zrobić FC Barcelona, by już teraz awansować do 1/8 finału LM

Liga Mistrzów z udziałem Polaków wraca po krótkiej przerwie. W 7. kolejce zmierzą się ze sobą Atletico Madryt - Bayer Leverkusen, Bologna - Borussia Dortmund czy Benfica - FC Barcelona. Duma Katalonii plasuje się na drugim miejscu z dorobkiem 15 punktów. Klub traci trzy "oczka" do prowadzącego Liverpoolu, który w tych rozgrywkach jeszcze przegrał.

Liga Mistrzów: Co musi zrobić Barcelona, by awansować?

Co musi się stać, by FC Barcelona awansowała do 1/8 finału Ligi Mistrzów? Według wyliczeń beinsports.com, zwycięstwo w starciu z Benficą już zagwarantuje bezpośrednie miejsce w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Triumf z Portugalczykami pozwoliłby Dumie Katalonii z mniejszą presją przygotowywać się do ostatniej kolejki z Atalantą.

O triumf może być trudno, bo Benfica również musi zgarnąć pełną pulę, jeśli wciąż chce mieć nadzieję na kwalifikację do tej fazy rywalizacji. Portugalczycy plasują się na 15. miejscu, które gwarantuje grę w 1/16 finału Ligi Mistrzów. Trzeci Arsenal ma 13 "oczek" na koncie, czyli tyle samo, co pięć innych zespołów.

Innowacyjna formuła Ligi Mistrzów. Kiedy decydujące mecze?

W fazie play-off wezmą udział drużyny, które plasują się na miejscach 9 - 25. Zwycięzcy ośmiu spotkań awansuje do 1/8 finału. Losowanie 1/16 finału zaplanowano na piątek 31 stycznia. Natomiast decydujące losowanie, przed meczami o najwyższą stawkę odbędzie się 21 lutego.

Ta edycja Ligi Mistrzów jest inna niż poprzednie. Fazę grupową zastąpiła faza ligowa, w której występuje 36 drużyn. Każda z drużyn rozegra osiem meczów z różnymi zespołami. FC Barcelona zaczęła rywalizację od falstartu z AS Monaco. Jednak w kolejnych miejscach z Young Boys (5:0), Bayernem Monachium (4:1), Crveną Zvezdą (5:2), Brest (2:0) i Borussią Dortmund (3:2). Do tej pory w sześciu spotkaniach Robert Lewandowski strzelił siedem goli.