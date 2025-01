Pilne wieści ws. Szczęsnego! Flick zdecydował przed Ligą Mistrzów

Wojciech Szczęsny nagle pojawił się w bramce FC Barcelony, a później równie szybko z niej wypadł. Jednak przed meczem Ligi Mistrzów z Benficą pojawiły się doniesienia, że Polak ma spore szanse na powrót do wyjściowej jedenastki. Wiadomo już, co postanowił trener Hansi Flick. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał portal Meczyki.pl. "To już przesądzone, a ostateczna decyzja zapadła" - czytamy.

