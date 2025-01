Klamka zapadła. UEFA ogłosiła decyzję w sprawie Marciniaka

- Do mistrzostw świata 2026 zostaje w ekstraklasie na sto procent. A co będzie dalej? Zobaczymy - mówił dość tajemniczo Szymon Marciniak. W ten sposób uciął plotki na temat tego, że już wkrótce przeniesie się do Arabii Saudyjskiej. 44-latek jest jednym z najlepszych sędziów świata i nie dziwi fakt, że biją się o niego najwięksi. Prowadzi spotkania nie tylko w polskiej lidze, ale i w Lidze Mistrzów. I już w środę będzie miał okazję pracować przy absolutnym hicie prestiżowych rozgrywek.

REKLAMA

Zobacz wideo Idol z dzieciństwa Jakuba Koseckiego? "Chciałem być jak on"

Szymon Marciniak głównym rozjemcą meczu PSG - Manchester City w Lidze Mistrzów

UEFA wybrała arbitrów siódmej kolejki Ligi Mistrzów. Największym hitem wydaje się być starcie PSG z Manchesterem City na Parc des Princes. I właśnie to spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak. To dla niego wielki zaszczyt. W ten sposób organizacja pokazała, że ma do niego wielkie zaufanie. W końcu może to być niezwykle trudny, ale i decydujący mecz dla losów obu tych drużyn w LM.

Zarówno PSG, jak i Manchester City radzą sobie fatalnie w fazie ligowej. Po sześciu spotkaniach zajmują kolejno 25. i 22. miejsce. Warto przypomnieć, że tylko osiem najlepszych ekip awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, a te z lokat od 9. do 24. powalczą w play-offach. W tym momencie Francuzi nawet nie kwalifikują się, by o puchary zawalczyć. Muszą więc zrobić wszystko, by wygrać z angielską ekipą. Niewykluczone, że będzie więc sporo spięć i fizycznych przepychanek, dlatego potrzeba opanowanego "szefa" na boisku w postaci sędziego głównego.

Marciniaka w pracy będą wspierać głównie Polacy. W roli asystentów wystąpią Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. Arbitrem technicznym będzie Damian Kos, a w wozie VAR zasiądą Tomasz Kwiatkowski oraz Portugalczyk Tiago Bruno Lopes Martins.

Zobacz też: Prezes federacji nazwał piłkarkę "grubą". Jest reakcja FIFA.

Marciniak doceniony. Od 4. kolejki Ligu Mistrzów nie pauzował

Będzie to czwarty mecz w tej edycji fazy ligowej LM dla Marciniaka. W listopadzie również sędziował domowe spotkanie PSG, które drużyna przegrała 1:2 z Atletico Madryt. Było to starcie 4. kolejki. Kolejne prowadził w 5. kolejce między Sportingiem Lizbona a Arsenalem (1:5). I nie miał czasu na odpoczynek, bo już przy kolejnej okazji ponownie był głównym rozjemcą, tym razem w rywalizacji Atalanty Bergamo z Realem Madryt (2:3). Marciniak sędziował też starcie Lille - Slavia Praga (2:0) w fazie play-off kwalifikacji LM.

Mecz PSG z Manchesterem City zaplanowano na środę 22 stycznia. Początek o godzinie 21:00.