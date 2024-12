Legendarny trener nie miał litości dla Guardioli. Tak go nazwał

Jedno zwycięstwo w dziesięciu meczach - to bilans z ostatnich tygodni Manchesteru City, który przechodzi ogromny kryzys, dotychczas niespotykany podczas pracy Pepa Guardioli. W środę mistrzowie Anglii przegrali kolejne starcie. Tym razem 0:2 z Juventusem, przez co po sześciu kolejkach Ligi Mistrzów zajmują dopiero 22. miejsce z ośmioma punktami.

"Guardiola jest świetnym trenerem, ale jest zbyt arogancki i zarozumiały"

- Nie mogę uwierzyć w to, co widzę. To jest już ogromny kryzys. Po prostu kryzys to był dwa, czy trzy tygodnie temu. Guardiola nie ma na to odpowiedzi, bo nigdy wcześniej nie przechodził przez coś takiego. Nie ma doświadczenia w tej sytuacji, a wielu trenerów pewnie patrzy z uśmiechem, że wreszcie go to spotkało - stwierdził Jamie Carragher w studiu CBS Sports. Manchester City musi drżeć o grę w fazie pucharowej, a w kolejnym meczu zmierzą się z Paris Saint Germain, które znajduje się w podobnej sytuacji.

Nad sytuacją drużyny Pepa Guardioli debatowano także w telewizji Sky Sports Italia, której ekspertem jest legendarny szkoleniowiec Fabio Capello. Włoch nie gryzł się w język ws. kolegi Katalończyka. - Guardiola jest świetnym trenerem, ale jest zbyt arogancki i zarozumiały. Czasami nawet przez to przegrywał trofea, ponieważ chciał udowodnić, że to on wygrywa, a nie zawodnicy, więc w ważnych meczach nie korzystał z kluczowych postaci z drużyny. Moim zdaniem była to próba odciągnięcia uwagi i uznania od jego drużyny - powiedział Capello.

Z kolei inny włoski trener i były piłkarz Paolo Di Canio skrytykował jednego z graczy Manchesteru City. - Ederson ma talent, ale popełnia te błędy z powodu czystej pewności siebie i chęci popisywania się, np. wykonując zagranie piętką, gdy jest pod presją - mówił. Capello zauważył, że określił brazylijskiego bramkarza jako "katastrofa" i ocenił, że należy go odsunąć od gry, dopóki nie nauczy się pokory. - Miesiąc temu City było drużyną o najwyraźniejszej tożsamości na świecie. Teraz drużyna Guardioli traci gole tak łatwo, absurdalne błędy przeciwko najsłabszym przeciwnikom - dodał Di Canio.

Manchester City w Lidze Mistrzów zagra jeszcze z PSG i Club Brugge. Mistrzowie Anglii mają obecnie tylko jeden punkt przewagi nad strefą eliminacji z Champions League. Z kolei ich strata do miejsc dających 1/8 finału to cztery punkty.