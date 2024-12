Katastrofa City i Guardioli. "Historyczny upadek"

Manchester City w ostatnich tygodniach jest w fatalnej sytuacji. Napakowany gwiazdami zespół od 30 października wygrał tylko jedno spotkanie, dwa zremisował i aż siedem przegrał. Ostatnia z porażek miała miejsce w środowy wieczór w Turynie, gdzie w ramach Ligi Mistrzów piłkarzy Pepa Guardioli 2:0 ograł Juventus.

Trwa "kryzys" Manchesteru City. To "upadek" i "katastrofa" Pepa Guardioli

- Nie mogę uwierzyć w to, co widzę. To jest już ogromny kryzys. Po prostu kryzys to był dwa, czy trzy tygodnie temu. Guardiola nie ma na to odpowiedzi, bo nigdy wcześniej nie przechodził przez coś takiego. Nie ma doświadczenia w tej sytuacji, a wielu trenerów pewnie patrzy z uśmiechem, że wreszcie go to spotkało - stwierdził Jamie Carragher w studiu CBS Sports po środowych zmaganiach w Lidze Mistrzów.

Opinia byłego piłkarza Liverpoolu nie jest jedyną o fatalne sytuacji City. "Zaznali już uczucia porażki w siedmiu z ostatnich dziesięciu meczów. Niewiele wskazuje na to, że ich losy odwrócą się w najbliższym czasie" - pisze o mistrzach Anglii "Daily Mail".

"Dwa mecze fazy ligowej, a drużyna Guardioli stoi w obliczu gry w 1/16 finału Ligi Mistrzów i to w najlepszym wypadku" - pisze "The Athletic". "Mecz w Turynie nie wyglądał tak, jakby kryzys miał zakończyć się szybko" - dodano o Haalandzie i spółce.

"City w poważnych tarapatach" - dodaje portal goal.com. "Są poważnie zagrożeni upokorzeniem w Lidze Mistrzów. To był naprawdę niepokojący wieczór dla zwycięzców z 2023 roku" - dodano w krótkim podsumowaniu.

"Porażka stawia drużynę Guardioli w obliczu odpadnięcia z Ligi MIstrzów" - głosi "The Sun". "Ponieśli druzgocącą porażkę. Muszą wspiąć się bardzo wysoko, żeby wrócić do miejsca, w którym byli kiedyś. Mecz rozgrywany w cieniu Alp pokazał, jak nisko upadli od października" - dodano o drużynie Pepa Guardioli.

"City ogromnych tarapatach - historyczny upadek" - napisał o spotkaniu norweski portal nrk.no, który oczywiście zwrócił uwagę na Erlinga Haalanda. "Droga piłkarzy Guardioli do awansu do fazy ligowej jest bardzo długa. Czołowa ósemka to niemal utopia. Juventus klasowo zatrzymał Haalanda, który zaczął mecz od dobrej akcji z Kevinem de Bruyne" - napisano.

Manchester City w Lidze Mistrzów zagra jeszcze z PSG i Club Brugge. Mistrzowie Anglii mają obecnie tylko jeden punkt przewagi nad strefą, która nie gwarantuje awansu do dalszej fazy Ligi Mistrzów. Z kolei ich strata do miejsc dających 1/8 finału to cztery "oczka".