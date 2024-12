Niewyobrażalna tragedia kolegi Polaka. Dowiedział się tuż przed meczem LM

BSC Young Boys zmaga się w ostatnim czasie z dużymi problemami kadrowymi. Widać to po wynikach, które nie mogą być zadowalające. Borykający się z urazem Meschack Elia był szykowany do gry w starciu Ligi Mistrzów z VfB Stuttgart. Jak się okazało, nie będzie mu dane w nim wystąpić.

Tragiczne wieści przed meczem. Niespodziewanie zmarł syn piłkarza BSC Young Boys

BSC Young Boys poinformowało, że we wtorek wieczorem niespodziewanie po krótkiej chorobie zmarł jeden z synów Elii. Partnerka piłkarza z dziećmi udała się Demokratycznej Republiki Konga, gdzie doszło do tragedii. "Jesteśmy oszołomieni i składamy kondolencje dla rodziny piłkarza" - czytamy. Dodano, że 28-latek w środę wrócił do Berna, skąd poleciał już do rodziny.

"Życzymy im dużo siły i wytrwałości" - dodano, zaznaczając, że klub zrobi, co może, by pomóc zawodnikowi w tym trudnym czasie. Pierwszy wzruszający gest wobec niego wykonano tuż przed rozpoczęciem spotkania VfB, które poprzedziła minuta ciszy. Niedługo po ogłoszeniu fatalnej informacji niemiecki zespół złożył piłkarzowi szczerze kondolencje. "Myślami jesteśmy z Wami" - przekazano.

Elia jest napastnikiem, któremu często zdarzało się występować w ataku w duecie z najlepszym snajperem BSC Cedrikiem Ittenem. Ten pod nieobecność 27-latka grywał obok Joela Monteiro, natomiast ostatnio stracił miejsce na rzecz Silvere Ganvouli. Dopiero w środowym spotkaniu Itten wrócił do podstawowego składu.

Goście, którzy wyszli na murawę z żałobnymi flagami, objęli prowadzenie w tym spotkaniu już w 6. minucie po kapitalnym uderzeniu z dystansu Łukasza Łakomego. Ten momentalnie wziął do ręki koszulkę Elli i w geście wsparcia uniósł ją w kierunku kibiców. Niedługo trwała jednak radość BSC, gdyż nieco ponad kwadrans później do wyrównania doprowadził Angelo Stiller. Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem VfB aż 5:1.