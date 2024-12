Sensacyjne wieści ws. gwiazdy Barcelony. "Nieoczekiwany zwrot"

Frenkie de Jong wrócił po kontuzji, ale trener Hansi Flick bardzo powoli wprowadza go do składu FC Barcelony. Holender przed środowym meczem w Lidze Mistrzów miał na koncie 12 występów, ale tylko dwukrotnie zaczynał spotkanie od pierwszej minuty. Na ławce rezerwowych usiadł też od początku meczu w Dortmundzie.

REKLAMA

Zobacz wideo Brązowy medal polskich pływaków na mistrzostwach świata w Budapeszcie! Kacper Stokowski: Nie dowierzaliśmy

Frenkie de Jong odejdzie z FC Barcelony? Do rywala z Ligi Mistrzów

Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem wiadomo było, że Frenkie de Jong nie rozpocznie meczu z Borussią Dortmund w pierwszym składzie. Być może dla gospodarzy spotkania to dobre, bo świetny zawodnik rywala usiadł na ławce rezerwowych, ale w tej sytuacji dortmundczycy mają czego żałować. W końcu mogli z bliska obejrzeć zawodnika, którym się interesują.

Zdaniem portalu fichajes.net Borussia dołączyła do wyścigu o sprowadzenie de Jonga do siebie. Od wielu miesięcy media informują, że Holender odejdzie z FC Barcelony, a klub chce się go pozbyć m.in. z powodu najwyższej pensji w zespole oraz podatności na urazy. W gronie kandydatów do sprowadzenia go wymieniano m.in. Manchester United, a teraz dołączyła do nich Borussia.

"Dortmund, znany z wykorzystywania wyjątkowych możliwości na rynku, byłby skłonny rozważyć transfer, który podniósłby jakość jego składu i wzmocniłby jego ambicje w Bundeslidze i Lidze Mistrzów" - czytamy u źródła. Hiszpanie nazywają ten pomysł perspektywą "nieoczekiwanego zwrotu w karierze" 27-latka. Ponadto podkreślono, że de Jong potrafi dostosować się do każdych warunków taktycznych i mógłby być ogromnym wzmocnieniem dla Borussii.

To dość niespodziewane wieści, bo klub z Dortmundu raczej nie kupuje tak drogich zawodników, którzy pobierają tak duże pensje. Według portalu Transfermarkt de Jong warty jest obecnie 60 milionów euro, a jego umowa z Barceloną obowiązuje do czerwca 2026 roku.