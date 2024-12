Oto najnowsza klasyfikacja strzelców Ligi Mistrzów po hicie w Dortmundzie

Robert Lewandowski pomimo 36 lat na karku rywalizuje o koronę króla strzelców Ligi Mistrzów i po pięciu kolejkach był jej liderem. Na tej pozycji został także po wtorkowych spotkaniach, a sam wkroczył do gry w środę. Czy Polakowi udało utrzymać się tę pozycję?

Robert Lewandowski na szczycie. Oto klasyfikacja strzelców Ligi Mistrzów

Po wtorkowej rywalizacji powody do niezadowolenia mogło mieć kilku kandydatów do wygrania korony strzelców Ligi Mistrzów. Harry Kane nie zagrał z powodu kontuzji, Viktor Gyokeres nie zdobył gola w meczu Sportingu Lizbona z Club Brugge, a Florian Wirtz z Bayeru Leverkusen nie był w stanie pokonać bramkarza Interu Mediolan. Przez to obaj pozostali z dorobkiem pięciu trafień.

Dogonił ich z kolei Vinicius Junior, który zdobył bramkę w meczu Realu Madryt z Atalantą i również miał na koncie pięć goli. O jedno trafienie mniej miał Michael Olise z Bayernu Monachium po dublecie z Szachtarem Donieck. Wszyscy ci zawodnicy znajdowali się więc w ścisłej czołówce strzelców.

Do tego grona w środę dołączyli Julian Alvarez i Antoine Griezmann z Atletico Madryt. Pierwszy zdobył jedną, a drugi dwie bramki przeciwko Slovanowi Bratysława, dzięki czemu powiększyli swój dorobek do czterech goli.

O 21:00 do gry wskoczyli z kolei Lewandowski i Erling Haaland, czyli absolutni faworyci do wygrania korony króla strzelców. Obaj jednak nie trafili do siatki rywali. Bramkę jako pierwszy strzelił jednak nieoczywisty kandydat - Raphinha, dla którego był to szósty gol. Brazylijczyk tym samym zbliżył się do Lewandowskiego na zaledwie jednego gola. Gorszy nie chciał pozostać Serhou Guirassy z Borussii Dortmund, który w tym samym meczu ustrzelił dublet i również ma na koncie sześć trafień. Raphinhi jednak nie wyprzedził, bo ma na koncie mniej asyst niż Brazylijczyk.

W środowy wieczór bramkę dołożył też Dusan Vlahović i wskoczył do czołowej dziesiątki klasyfikacji. Podobnie jak Bukayo Saka, który dwoma golami zrównał się z Serbem i Jonathanem Davidem. Z całej trójki Anglik ma jednak więcej asyst, dlatego zrównał się z Griezmannem, a nie z Davidem i Vlahoviciem.

Klasyfikacja strzelców Ligi Mistrzów: