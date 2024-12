Włoskie media bezlitosne dla Interu. "Na własne życzenie"

Przed szóstą kolejką fazy ligowej Inter stanął przed szansą realnego zapewnienia sobie bezpośredniego awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Matematycznie jeszcze co prawda pewni by nie byli, ale realistycznie jak najbardziej. Trzeba było jednak do tego ograć w Leverkusen Bayer. Zespół Xabiego Alonso nie jest już taką maszyną jak w poprzednich rozgrywkach, niemniej wciąż ma wiele do zaoferowania, a triumf mógł dać mu nawet pozycję wicelidera.

Inter nie grał o zwycięstwo, więc przegrał

Inter zdecydowanie nie podołał zadaniu. Bayer ich zdominował i nie dopuścił nawet do ani jednego celnego strzału na bramkę Mateja Kovara. I tak bardzo długo wydawało się, że mediolańczykom się upiecze, bo gospodarzom brakowało skuteczności. Jednak w 90. minucie gol Nordiego Mukiele zatrzymał trzy punkty w Leverkusen, a Inter został z niczym, przez co po tej kolejce mogą wypaść nawet poza Top 8.

Włoskie media były rzecz jasna bardzo niezadowolone z postawy swojego mistrza. Inter zagrał bojaźliwie i bardzo defensywnie, nie potrafiąc kreować ciekawych akcji. Portal ansa.it nie przebierał w słowach. Występ mediolańczyków nazwał wprost kpiną, podkreślając, że nie da się wygrać, jeśli nie ma się nastawienia na walkę o triumf.

"Kpina Interu. Zespół Simone Inzaghiego był bohaterem zbyt niechętnego występu, próbując grać na remis przez całe 90 minut. Tymczasem Bayer Leverkusen zadrwił z nich w ostatniej chwili, a Nerazzurri stracili pierwszego gola w europejskim sezonie. Zostali więc z dorobkiem 13 pkt i nadal muszą walczyć o wszystko. Teoretycznie 17 pkt powinno wystarczyć do bezpośredniego awansu, ale by zdobyć 4 pkt w dwóch ostatnich starciach, potrzebna będzie znacznie lepsza gra niż to" - czytamy.

"Kpina", "sam się prosiłeś". Włosi okrutni dla Interu

"La Gazzetta dello Sport" pisze natomiast, że Inter ma to, na co zasłużył. Stwierdzając wręcz, iż nie potraktowali tego meczu w pełni poważnie. "Interze, sam się o to prosiłeś. Rozczarowanie jest wielkie, ale Nerazzurri mają to na własne życzenie. Inzaghi przygotował grę defensywną, bardzo ostrożną, aż za bardzo. Zresztą z podstawowego składu na boisko wybiegło tylko czterech graczy (Calhanoglu, Sommer, Bastoni, Thuram) i niech on nawet nie próbuje nam wmawiać, że "wszyscy są starterami". Powiedzmy w skrócie, że Simone uznał poniedziałkowy mecz z Lazio za ważniejszy od tego w Leverkusen" - ocenili tamtejsi dziennikarze.

Natomiast sport.virgilio.it zauważa, że od początku sezonu zaskakująco słabo gra w szczególności jeden zawodnik Lautaro Martinez. "Argentyńczyk kontynuuje swój trudny moment, ponieważ do tego momentu sezonu zdobył tylko 5 bramek i 3 asysty, co jest najgorszym wynikiem, odkąd jest w Interze. A teraz jego sytuacja zaczyna martwić kibiców. Szczególnie że Mehdi Taremi nadal nie przekonuje. Poza kilkoma ciekawymi przebłyskami w pierwszej części sezonu nigdy nie zdołał naprawdę zintegrować się z grą Inzaghiego" - czytamy.