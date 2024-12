Media: Flick zadecydował. Wiemy, co ze Szczęsnym i Lewandowskim

W meczu 6. kolejki Ligi Mistrzów FC Barcelona zmierzy się z Borussią Dortmund na wyjeździe. To będzie nostalgiczny powrót Roberta Lewandowskiego na Signal Iduna Park, gdzie zaczęła się jego międzynarodowa przygoda.

REKLAMA

Zobacz wideo Złota Piłka dla Lewandowskiego czy Yamala? Żelazny: On nie ma szans

Prognozy przed meczem Borussii Dortmund z FC Barceloną

Od kilku dni hiszpańskie media żyją tym meczem i podgrzewają atmosferę, zwracając uwagę na wspólną przeszłość BVB i Lewandowskiego. W kierunku Polaka padły takie określenia jak "zdrajca" albo "niekochany". Ponadto 36-latek miał się stać "regularnym wrogiem" Borussii Dortmund po dołączeniu do Bayernu Monachium. W 26 bezpośrednich konfrontacjach zdobył 27 bramek.

Od samego rana hiszpańskie i niemieckie media starają się wejść do głów szkoleniowców - Hansiego Flicka i Nuriego Sahina, próbując odgadnąć nazwiska, które rozpoczną to spotkanie od pierwszej minuty. W przypadku "Mundo Deportivo", katalońskiego "Sportu", "Marki", czy "Diario AS" wszyscy są zgodni, że Duma Katalonii postawi na czterech graczy w defensywie, trzech piłkarzy w środku pola, dwóch skrzydłowych i napastnika. Niestety wśród prognoz nie pojawia się nazwisko Wojciecha Szczęsnego. Jednogłośnie wszyscy wymieniają następującą "jedenastkę": Pena - Balde, Martinez, Cubarsi, Kounde - Pedri, Casado, Olmo - Raphinha, Yamal - Lewandowski.

Jeśli chodzi o Borussię Dortmund, to zdaniem ekspertów Nuri Sahin postawi na Kobela w bramce, Ryersona, Cana, Schlotterbecka i Bensebainiego na obronie. W środku Pola mają zagrać Nmecha, Gross i Sabitzer, a tercet ofensywny stanowić mają Malen, Gittens i Guirassy.

Przewidywane składy FC Barcelony i Borussii Dortmund

FC Barcelona: Pena - Balde, Martinez, Cubarsi, Kounde - Pedri, Casado, Olmo - Raphinha, Yamal - Lewandowski

Borussia Dortmund: Kobel - Ryerson, Can, Schlotterbeck, Bensebaini - Nmecha, Gross, Sabitzer - Malen Gittens - Guirassy

Mecz Borussia Dortmund - FC Barcelona w ramach 6. kolejki Ligi Mistrzów odbędzie się w środę 11 grudnia. Początek tego spotkania o godzinie 21.00.