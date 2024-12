O której mecz Borussii z Barceloną? Gdzie oglądać Ligę Mistrzów? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Po raz ostatni FC Barcelona uniosła trofeum Ligi Mistrzów w sezonie 2014/15. Wówczas w finale pokonała 3:1 Juventus. Od tego czasu nie radziła sobie najlepiej w tych europejskich rozgrywkach. Dlatego też w obecnej edycji liczy na przełamanie i wywalczenie tytułu. I trzeba powiedzieć, że jest jednym z faworytów do końcowego zwycięstwa. Już w środę może zrobić duży krok, by bezpośrednio awansować do 1/8 finału.

Mecze Ligi Mistrzów. Borussia kontra Barcelona. Lewandowski przed wielką szansą

Tego dnia Katalończycy zagrają na wyjeździe z Borussią Dortmund. Teoretycznie faworytem będą piłkarze Hansiego Flicka, choć ostatnio notują dość słaby okres, szczególnie w La Liga. W pięciu meczach zdobyli zaledwie pięć punktów, co jest efektem zwycięstwa, dwóch remisów i dwóch porażek.

W tabeli zbiorczej Ligi Mistrzów obie ekipy dzieli zaledwie jedna pozycja. Zarówno Borussia, jak i Barcelona mają po 12 punktów, na co składają się po cztery triumfy i po jednej przegranej. Te wyrównane statystyki zapowiadają, że starcie może stać na wysokim poziomie i być bardzo emocjonujące.

Ten wieczór będzie szczególnie ważny dla Roberta Lewandowskiego. W końcu aż cztery lata spędził w ekipie z Dortmundu. Mimo to kibice liczą, że Polak nie będzie miał sentymentu i zdobędzie bramkę przeciwko byłemu pracodawcy. Zresztą w przeszłości robił to regularnie. Dość powiedzieć, że w 23 meczach zagranych przeciwko Borussii strzelił aż 26 goli. "Stał się wrogiem" - pisały o nim media.

Jeśli i tym razem dołoży trafienie, wówczas będzie śrubował własny rekord bramek zdobytych w Lidze Mistrzów. Obecnie ma ich 101, a do absolutnych legend jeszcze nieco brakuje - Leo Messi ma 129 trafień, a lider Cristiano Ronaldo 140. Tylko że zarówno Argentyńczyk, jak i Portugalczyk szans na poprawę statystyk już nie mają, bo nie grają w Europie.

Liga Mistrzów. Borussia - Barcelona. Gdzie oglądać? O której? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM, WYNIK]

Mecz Borussii z Barceloną odbędzie się w środę 11 grudnia. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 21:00. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi Canal+Extra 1. Starcie będzie też dostępne w internecie, w aplikacji Canal+Online. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.

I choć mecz Borussii z Barceloną będzie jednym z największych hitów 6. kolejki Ligi Mistrzów, to na kibiców czekają też inne ciekawe starcia.

