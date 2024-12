Jednoznaczna ocena Włochów ws. Zielińskiego. Na to zwrócili uwagę

- Poziom drużyny, który nie wyglądał dobrze. Rzetelnie pracował w defensywie, tu wyglądał okej, nie popełniał większych błędów. (...) Piotra Zielińskiego brakowało jednak w grze do przodu. Nie było go w rozprowadzaniu ataków, nawet w momentach gry Inter mógł skontrować - tak występ pomocnika reprezentacji Polski przeciwko Bayerowi Leverkusen podsumował dziennikarz Canal+ Mateusz Rokuszewski.

We wtorek wieczorem mistrzowie Włoch ponieśli pierwszą porażkę w tej edycji Ligi Mistrzów, przegrywając z mistrzami Niemiec 0:1. O trumfie Bayeru zdecydowała 90. minuta i gol Nordiego Mukiele. Co ciekawe, to pierwszy gol stracony przez Inter w tym sezonie LM.

Jak wyglądał występ Zielińskiego w liczbach? Polak spędził na boisku 90 minut, miał 62 kontakty z piłką. Zieliński podawał 56 razy, 54 razy robił to skutecznie (96 proc.). Pomocnik nie oddał żadnego strzału, nie miał żadnego dryblingu, wygrał jedyny pojedynek w tym spotkaniu. Zieliński miał też dwie straty i dwa przechwyty.

Algorytm statystycznego portalu Sofascore ocenił występ Zielińskiego na 6,9 w 10-stopniowej skali. To ocena, która wpisuje się w słowa Rokuszewskiego o tym, że Polak zagrał jak cały Inter, czyli przeciętnie. Wyższe noty wyliczono jedynie Yannowi Sommerowi (7,6), Stefanowi de Vrijowi (7,0) oraz Alessandro Bastoniemu (7,1). Podobnie występ Zielińskiego oceniły włoskie media.

Włosi zgodni w ocenie Zielińskiego

"Wyglądał pewnie, nawet gdy był pod presją. Popełnił bardzo mało błędów, jednak brakowało jego podań, by zmienić wynik meczu" - tak występ Zielińskiego ocenił włoski Eurosport, który wystawił mu notę 6 w 10-stopniowej skali. To ocena, jaką otrzymała większość graczy Interu.

Podobnie występ naszego piłkarza ocenił dziennik "Corriere Della Sera", który również wystawił Zielińskiemu 6. "Bardziej skupiał się na defensywie niż szukaniu szans w ataku. Ale taki był też plan Simone Inzaghiego" - napisano w uzasadnieniu.

Taką samą notę Polak otrzymał od serwisu internetowego fcinternews.it. "Często pokazywał się do gry i był bardzo dobry w utrzymaniu piłki pod maksymalną presją ze strony Bayeru. W tercji ofensywnej nie był jednak efektowny, bardziej szukał podań niż okazji do strzału" - uzasadnili dziennikarze.

Nieco bardziej surowy dla Zielińskiego był włoski Sky Sport, który ocenił go na 5,5. Była to jedna z najniższych not w zespole. Tak samo ocenieni zostali tylko Davide Frattesi, Kristjan Asllani, Nicolo Barella i Lautaro Martinez, a niżej (5) Carlos Augusto, Marcus Thuram oraz Federico Dimarco.

Równie krytycznie na grę Polaka spojrzeli dziennikarze portalu leggo.it. "Nie tracił piłki, gdy był w jej posiadaniu, ale dał też mniej jakości niż zwykle. Zrobił tyle, ile musiał" - napisali dziennikarze, wystawiając Zielińskiemu notę 5,5. Niżej ocenieni (5) zostali tylko Carlos Augusto oraz Thuram.

Po sześciu meczach Inter zajmuje czwarte miejsce w tabeli Ligi Mistrzów. Kolejne spotkanie w tych rozgrywkach drużyna z Mediolanu zagra 22 stycznia w Pradze przeciwko Sparcie.