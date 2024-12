Nawet Anglicy zachwycają się Cashem. Probierz wciąż bezwzględny

Matty Cash w reprezentacji Polski jest pomijany, ale w Aston Villi zdecydowanie nie. Kiedy tylko jest zdrowy, to Unai Emery na niego stawia, a piłkarz najczęściej odpłaca się za okazane zaufanie. Tak właśnie było w spotkaniu z Brentford (3:1), gdzie zdobył pierwszego i to bardzo efektownego gola w sezonie. "Polski Cafu" - pisali o nim Anglicy. Ze znakomitej strony pokazał się też we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów przeciwko RB Lipsk.

REKLAMA

Zobacz wideo Co się dzieje z Mbappe? Kosecki: Siadł mu mental. Gole mu nie pomogą

Matty Cash chwalony przez angielskie media po meczu z RB Lipsk. Zachwyty nad dośrodkowaniem

To właśnie chwilę po jego kapitalnym dośrodkowaniu padła pierwsza bramka i to już w 3. minucie. Polak posłał piłkę do Ollie Watkinsa, a ten zamienił ją na asystę. Na listę strzelców w tej akcji wpisał się John McGinn. Cash nie osiadł na laurach i cały czas szukał okazji, by pomóc drużynie zdobyć kolejne bramki.

Sam był blisko zrealizowania celu, a także był bardzo blisko, by po jego asyście padła bramka. I ostatecznie drugi z wymienionych scenariuszy się spełnił, ale gol nie został uznany z powodu spalonego. Boczny obrońca zszedł z murawy w 71. minucie, kiedy to nieco osłabł i kreował już mniej groźne akcje, a jego Aston Villa wygrała ostatecznie 3:2.

Co do jednego nie ma wątpliwości - Cash rozegrał solidne spotkanie, za co doceniły go angielskie media. Najwyższą notę wystawił mu birminghammail.co.uk, bo "8" w skali od 1 do 10. Była to zdecydowanie jedna z najwyższych ocen tego wieczora.

"Cash poruszał się na prawym skrzydle wówczas, gdy drużyna miała piłkę, ale pełnił też rolę wahadłowego w obronie. To właśnie on popisał się genialnym dośrodkowaniem ze słabszej lewej strony boiska i dał Watkinsowi szansę na skierowanie piłki w stronę bramki, a także do McGinna, który zamienił okazję na gola" - zaznaczyła redakcja.

Media mówią wprost. Początek genialny, później osłabł

Portal goal.com ocenił go z kolei na "7". "Dośrodkował świetnie, a po chwili padła bramka. W kolejnych minutach stanowił zagrożenie na prawym skrzydle. W drugiej połowie osłabł" - pisali dziennikarze. Na taką samą ocenę Polak zasłużył zdaniem express.co.uk. "To właśnie jego dośrodkowanie znalazło Watkinsa i dało otwierającego gola. Sam był też blisko podwyższenia wyniku na 2:0 i to z ostrego kąta. Podobnie jak McGinn, nie był już aż tak silny w późniejszej fazie rywalizacji i finalnie opuścił murawę" - czytamy.

Na "7" ocenił go też portal birminghamworld.uk. "Występował na bardziej wysuniętej pozycji prawego pomocnika. I tam poradził sobie dobrze. Do niego należało kluczowe dośrodkowanie przed trafieniem McGinna. Miał też pecha, że nie zaliczył asysty przy golu Durana - Polak był na spalonym" - czytamy.

Nieco słabszą notę Cashowi wyliczył algorytm statystyczny od SofaScore, bo "6,9", a także od angielskiego Sky Sports, bo "6". Wtorkowy mecz był dopiero 11. występem dla Casha we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie. Opuścił wiele spotkań przez kontuzję.