Lewandowski na ustach wszystkich. Hiszpanie ogłaszają z okładek

Starcie Borussii z Barceloną to bezsprzeczny hit szóstej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Starcie trzeciej drużyny tabeli z czwartą (przed startem serii), a na dodatek mają one po tyle samo punktów (12). Triumf w tym meczu znacznie przybliżyłby jednych i drugich do znalezienia się w Top 8 oraz bezpośredniego awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Przegrany musiałby natomiast po pojedynku sprawdzić wyniki pozostałych środowych spotkań, bo mógłby nawet wypaść z czołowej ósemki.

Lewandowski w centrum zainteresowania przed powrotem

Hiszpańskie media szeroko rozpisują się o tym meczu, który stał się zdecydowanie środowym (11 grudnia) motywem przewodnim. Na okładkach większości dzienników widnieje Robert Lewandowski. Katalońskie portale ponosiło wręcz nieco, bo nazywały Polaka m.in. "najbardziej znienawidzonym piłkarzem w Dortmundzie", po tym jak w 2014 roku odszedł za darmo do Bayernu Monachium. To lekka przesada, bo z większą nienawiścią mierzyć się musiał choćby Mario Gotze, który również odszedł do Bayernu rok przed Lewandowskim. Natomiast faktem jest, że Polak uwielbia grać przeciwko Borussii (19 goli w 26 meczach) i Barcelona z pewnością liczy na jego ponowną skuteczność.

"Mundo Deportivo" umieściło naszego reprezentanta na okładce wraz z dużym napisem "Złota Okazja". - Barcelona będzie chciała praktycznie przypieczętować swój awans do 1/8 finału w starciu z sąsiadem z tabeli, czyli niepokonaną na własnym boisku Borussią. Hansi Flick zamierza posłać w bój wyjściową jedenastkę, a do kadry meczowej wraca Ronald Araujo - czytamy.

Polak wraca tam, gdzie był już

Lewandowski widnieje również na okładce "L'Esportiu". - Wyznacza drogę. Polski autor siedmiu goli w pięciu dotychczasowych meczach Ligi Mistrzów wraca do Dortmundu i chce pokazać prawdziwą siłę Barcelony. Flick chce, by zespół nauczył się na własnych błędach, a po raz pierwszy po urazie dostępny będzie Ronald Araujo - piszą Katalończycy.

O Lewandowskim na okładkach wspominają też kataloński "Sport" oraz "Marca". Ten pierwszy zwrócił się do Barcelony z bojowym apelem "chłopaki, czas zareagować!". O Lewandowskim możemy przeczytać, że wraca tam, gdzie zaczął błyszczeć na arenie europejskiej. "Marca" natomiast pisze, że Polak wraca do prawdziwego domu. Mecz Borussia Dortmund - FC Barcelona rozpocznie się już dziś (środa 11 grudnia) o 21:00 na dortmundzkim Signal Iduna Park.