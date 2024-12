Tak wygląda tabela Ligi Mistrzów po wtorkowych meczach. Dominacja

Nowy sezon Ligi Mistrzów rozgrywanej w odświeżonym formacie rozhulał się na dobre! We wtorek 10 grudnia odbyła się połowa spotkań 6. kolejki. Choć w pierwszych dwóch meczach nie oglądaliśmy zbyt wielu bramek, to późniejsze starcia przyniosły już więcej emocji. Jak na razie najbardziej zadowoleni mogą być kibice Liverpoolu, których drużyna do tej pory nie przegrała żadnego meczu. Oto tabela Ligi Mistrzów po wtorkowych spotkaniach 6. kolejki.

