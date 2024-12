To się nie dzieje! Wielki dramat Mbappe i Realu Madryt

Kylian Mbappe nie przeżywa ostatnio dobrego okresu. Nie dość, że zmaga się z problemami mentalnymi, to zaczęły dręczyć go również kontuzje! We wtorek francuski gwiazdor otworzył wynik meczu 6. kolejki Ligi Mistrzów, w którym Real Madryt mierzy się na wyjeździe z Atalantą Bergamo. Popisał się kapitalnym przyjęciem i mocnym, płaskim strzałem w sytuacji na sam na sam. Nieco ponad piętnaście minut później przeżył dramat.

Zobacz wideo Co się dzieje z Mbappe? Kosecki: Siadł mu mental. Gole mu nie pomogą

Dramat Mbappe! Zszedł z boiska w pierwszej połowie

Kapitan reprezentacji Francji opuścił boisko z grymasem na twarzy. Upadł na murawę i sam poprosił o zmianę. Wszystko przez uraz mięśniowy. W 36. minucie jego miejsce zajął Brazylijczyk Rodrygo. To już kolejna kontuzja kluczowego piłkarza Realu Madryt w tym sezonie.

Przypomnijmy, w meczu z włoską drużyną Carlo Ancelotti nie mógł skorzystać z: Davida Alaby, Edera Militao, Daniego Carvajala, Eduardo Camavingi oraz Ferlanda Mendy'ego. Mówiąc krótko, madrycki szpital niestety ma coraz więcej pacjentów.

Na ten moment nie wiadomo, czy uraz Mbappe należy do tych poważniejszych. Z pewnością bardziej szczegółowe informacje zostaną podane po ostatnim gwizdku. Po pierwszej połowie Atalanta remisuje u siebie z Realem 1:1. Wyrównującego gola z rzutu karnego strzelił Charles De Ketelaere. Spotkanie sędziuje Szymon Marciniak.