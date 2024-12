Sceny w meczu Realu! Pięć goli. Koszmar Mbappe

Real Madryt jeszcze żyje! Szalony mecz zafundowały nam w Bergamo Atalanta i Real Madryt. Gol, a potem dramat Mbappe. Wielkie minuty "Królewskich", po czym odpowiedź włoskiej ekipy i nerwówka do końca. Ostatecznie zespół z Madrytu pokonał gospodarzy 3:2, dzięki czemu przybliżył się do gry co najmniej w barażach o awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów.

3 fot. REUTERS/Guglielmo Mangiapane (x2) Otwórz galerię Na Gazeta.pl