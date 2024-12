Flick ogłasza ws. Lewandowskiego przed meczem. Poszło w świat

FC Barcelona rozpoczęła fazę ligową Ligi Mistrzów od falstartu - bo tak należy nazwać porażkę 1:2 z AS Monaco. Potem zespół Hansiego Flicka wygrał cztery kolejne mecze - 5:0 z Young Boys, 4:1 z Bayernem Monachium, 5:2 z Crveną Zvezdą i 3:0 z Brestem. W tym ostatnim spotkaniu dublet zaliczył Robert Lewandowski, który przebił granicę 100 bramek zdobytych w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Do tej pory dokonał tego jedynie Cristiano Ronaldo oraz Leo Messi.

W tym momencie Barcelona jest blisko wywalczenia awansu do 1/8 finału LM, ponieważ ma 12 punktów po pięciu meczach i zajmuje trzecie miejsce, tuż za Liverpoolem i Interem Mediolan. Przed Barceloną pojawiło się jednak trudne zadanie, ponieważ jej rywalem w szóstej kolejce fazy ligowej będzie Borussia Dortmund, która ma tyle samo punktów, co Barcelona, ale ma gorszy bilans bramkowy.

Będzie to też wyjątkowe spotkanie dla samego Lewandowskiego, ponieważ zagra przeciwko klubowi, w którym grał w latach 2010-2014. Lewandowski zagrał 187 meczów dla BVB, w których strzelił 103 gole oraz zaliczył 43 asysty. Potem Lewandowski przeniósł się do Bayernu Monachium, a w 26 meczach przeciwko Borussii strzelił 27 goli i zanotował trzy asysty. Teraz Lewandowski może poprawić ten bilans już jako zawodnik Barcelony.

Flick powiedział to wprost o Lewandowskim. "Zespół go potrzebuje"

Flick wypowiedział się na temat Lewandowskiego podczas przedmeczowej konferencji prasowej. Trener Barcelony skierował ważne słowa. - Oczywiście, że zespół potrzebuje Lewandowskiego, ale Robert również potrzebuje drużyny. Jeżeli spojrzymy na bramki, które zdobył, to jest jasne, że jest dla nas kluczowy. Zawsze jest we właściwym miejscu, by strzelać gole, jest dla nas ważny - powiedział. Czy zdaniem Flicka Lewandowski może pozostać na takim poziomie do 40. roku życia?

- Robert jest świetnym zawodnikiem. Wie, jak o siebie zadbać, trenuje na 100 procent - dodał trener Barcelony. - Jutro czeka nas ważny mecz i jeśli go wygramy, to będziemy blisko uniknięcia gry w play-offach. Kibice kochają tę drużynę i wspierają ją, nawet jeśli jest w złej sytuacji. Jeśli będziemy grać swoje i będziemy zespołem, to możemy zajść daleko. Wciąż jest miejsce na poprawę - skomentował Flick.

Flick miał okazję grać przeciwko Borussii Dortmund jako trener Bayernu Monachium w latach 2019-2021. Jakie widzi różnice między piłką nożną w Niemczech a w Hiszpanii? - Tak naprawdę nie da się tego porównać. W Hiszpanii podoba mi się to, że każdy zespół ma pomysł na grę, jest dużo jakości technicznej, atmosfera jest zawsze świetna i spektakularna. Bardzo miło jest widzieć to jako trener. Widać, że ludzie kochają piłkę nożną w Hiszpanii - podsumował Flick.

Mecz Borussia Dortmund - Barcelona odbędzie się w środę o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.