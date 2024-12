Hiszpanie szaleją ws. Lewandowskiego. "Najbardziej znienawidzony"

Mecz prawie na szczycie. Tak można określić starcie Borussii z Barceloną w Lidze Mistrzów. "Prawie", bo mowa o trzeciej oraz czwartej drużynie tabeli, które mają tyle samo punktów (12). Zwycięzca zagwarantuje sobie co najmniej grę w barażu o awans do 1/8 finału i znacznie zbliży się do bezpośredniej promocji (TOP 8). Przegranego czeka wiele stresów w dwóch ostatnich kolejkach fazy ligowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Szalpuk po zwycięstwie z Ślepskiem Malow Suwałki: Gramy co 3 dni

Lewandowski "osierocił" Borussię dekadę temu

Oczy ekspertów i kibiców będą skierowane na Roberta Lewandowskiego. W latach 2010-2014 napastnik strzelił dla dortmundczyków 103 gole, zdobył dwa mistrzostwa Niemiec (2010/11 i 2011/12) oraz doszedł do finału Ligi Mistrzów w 2013 r. Gdy jego kontrakt wygasł, Lewandowski odszedł Bayernu, największego rywala Borussii.

Polak największym wrogiem Borussii? Katalończycy szaleją

Wątek transferu mocno przypominają media w Katalonii. Portal Cule Mania bardzo wyraźnie podkreślił, że fani BVB nigdy nie wybaczą tego naszemu rodakowi, który stał się tam wrogiem publicznym numer jeden.

"[Transfer] ani zapomniany, ani wybaczony. Zawodnik Barcy to najbardziej znienawidzony przez kibiców Borussii Dortmund. Historycznie największym wrogiem Borussii jest Schalke, jednak sportowo rywalizują z Bayernem. Bayernem, do którego Lewandowski odszedł w 2014 r. i to za darmo. Do rywala, który zaledwie rok wcześniej pokonał Dortmund w finale Ligi Mistrzów. [Lewandowski] nie zostawił w kasie ani jednego euro. Kibice do dziś mu tego nie wybaczyli. Borussia starała się 'wepchnąć' go do Realu Madryt, by nie wzmacniać największego rywala. Bezskutecznie" - czytamy.

Lewandowski miewał scysje z fanami BVB. Ale bardziej nie znoszą raczej kogo innego

Czy Katalończycy słusznie nazywają Polaka "najbardziej znienawidzonym"? Faktem jest, że niejeden kibic nazwał go wtedy zdrajcą, po Złotej Piłce dla Leo Messiego w 2021 roku fani BVB prowokowali go, krzycząc "Messi!" podczas meczu, a sam Lewandowski z Borussią grać uwielbia (27 goli w 26-ciu meczach). Jednak Polak w Dortmundzie jako piłkarz Bayernu grał już wiele razy i nikt nie rzucał w niego odciętymi świńskimi łbami, czy nie wygwizdywał aż tak strasznie jak choćby Mario Goetzego.

Niemiecki pomocnik jest dobrym porównaniem, bo jego w BVB faktycznie znienawidzili doszczętnie, gdy odszedł do Bayernu rok przed Lewandowskim i to nie za darmo (ok. 37 mln euro). Nawet gdy po trzech latach wychowanek wrócił, fani protestowali. A jak tym razem zareagują na Lewandowskiego? Przekonamy się w środę 11 grudnia. Start meczu o 21:00 na Signal Iduna Park.