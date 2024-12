Kibice Barcelony przemówili ws. Lewandowskiego. Zero wątpliwości

Robert Lewandowski nie zatrzymuje się w tym sezonie. Zdobywa nie tylko kolejne gole, ale i przechodzi do historii. Tak było w meczu ze Stade Brest (3:0), gdzie ustrzelił dublet i przekroczył magiczną barierę 100 bramek w Lidze Mistrzów. Nie doceniła go wówczas UEFA, która pominęła go przy dwóch ważnych nagrodach. Teraz szacunek Polakowi okazali kibice FC Barcelony.

