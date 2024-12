Tak nazwali Lewandowskiego przed meczem z Borussią. Przypominają o jednym

26 spotkań, z czego 19 wygranych, jedno zremisowane i sześć przegranych oraz 27 bramek zdobytych i trzy asysty zaliczone - to dotychczasowy bilans Roberta Lewandowskiego przeciwko Borussii Dortmund. Polski napastnik rozegrał wszystkie te mecze jako piłkarz Bayernu Monachium, do którego trafił latem 2014 roku właśnie z BVB.

"Mundo Deportivo" wprost zauważyło, że Lewandowski "stał się regularnym wrogiem Borussii, kiedy wstąpił w szeregi Bayernu". Kataloński dziennik zauważył, że szczególnie dobrze Lewandowski radził sobie przeciwko byłemu klubowi w Bundeslidze. "23 bramki w 16 meczach w lidze niemieckiej, co daje średnią 1,4 trafienia na spotkanie. Bardzo dobry wynik, ponieważ w tym czasie zgromadził też sześć dubletów i dwa hat-tricki" - czytamy.

Robert Lewandowski w barwach Borussii Dortmund rozpoczął strzelanie w Lidze Mistrzów. "Niezapomniany mecz"

W nieco inne tony przed tym spotkaniem uderzył "Sport". "Lewandowski: tam, gdzie wszystko się zaczęło" - głosi tytuł tekstu drugiego z katalońskich dzienników. Zwrócono uwagę, że to właśnie w barwach Borussii Dortmund polski napastnik rozpoczął strzelanie w Lidze Mistrzów, w której ma już na koncie 101 bramek w 125 występach.

"Początek idyllicznej historii polskiego snajpera w Lidze Mistrzów ma swoje korzenie w Borussii Dortmund, klubie, do którego dołączył w lipcu 2010 roku w wieku 21 lat z Lecha Poznań za 4,75 miliona euro. W Zagłębiu Ruhry "Lewy" zaczął strzelać gole, w Monachium przeżył swoje najlepsze chwile, a w Barcelonie przeżywa drugą młodość, która doprowadziła go do osiągnięcia liczby 101 bramek w czołowych rozgrywkach kontynentalnych i znalezieniu się przy stole z Leo Messim (129 goli) i Cristiano Ronaldo (140)" - czytamy.

"Sport" podkreślił, że w barwach BVB Lewandowski rozegrał 28 spotkań w Lidze Mistrzów, w których zdobył 17 bramek. Jednocześnie gazeta przypomniała o jednym konkretnym meczu, który był dla Polaka "katapultą" do piłkarskiej elity. Chodzi oczywiście o cztery bramki zdobyte przeciwko Realowi Madryt w pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów w sezonie 2012/2013 (4:1).

"Ten mecz był niezapomniany [...] w szczególności dla Roberta Lewandowskiego. Napastnik wyróżnił się pokerem [tak Hiszpanie piszą o czterech strzelonych bramkach - przyp. red.], co ostatecznie ugruntowało jego pozycję nienasyconego strzelca" - czytamy. "Lewandowski wraca na Signal Iduna Park z zamiarem dalszego tworzenia historii w Lidze Mistrzów, teraz w barwach Barcelony" - podsumował "Sport".

Spotkanie Borussia Dortmund - FC Barcelona w szóstej kolejce Ligi Mistrzów zostanie rozegrane w środę 11 grudnia o godz. 21:00.