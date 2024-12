Bomba! Flick zdecydował przed hitem Ligi Mistrzów. Wszyscy na to czekali

FC Barcelona w La Lidze wpadła w dołek i z ostatnich pięciu meczów wygrała tylko jeden (do tego dwa remisy i dwie porażki). Lepiej idzie jej w Lidze Mistrzów, gdzie po przegranej na inaugurację odniosła cztery zwycięstwa z rzędu. I będzie chciała przedłużyć tę passę w wyjazdowym starciu z Borussią Dortmund.

FC Barcelona ogłosiła kadrę na mecz Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund. Wiemy, co z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym

Chyba nikt w stolicy Katalonii nie czeka na to spotkanie tak bardzo jak Robert Lewandowski, który na Westfalenstadion spędził cztery bardzo owocne lata (dwa mistrzostwa Niemiec, po jednym krajowym pucharze i superpucharze, finał Ligi Mistrzów, tytuł króla strzelców Bundesligi). I chętnie znów zagrałby przed dortmundzką publicznością.

Polski napastnik będzie miał taką okazję, albowiem znalazł się w 23-osobowej kadrze meczowej. Podobnie jak Wojciech Szczęsny, który najpewniej znów będzie oglądał poczynania kolegów, w tym Inakiego Peni, z ławki rezerwowych.

W składzie Katalończyków uwagę przykuwa jeszcze jeden piłkarz. Mianowicie Ronald Araujo, zgodnie z zapowiedziami powracający po ponadpółrocznej przerwie. Ostatni mecz dla Barcelony rozegrał 19 maja (3:0 z Rayo Vallecano), zatem aż 205 dni temu. Później pojechał z reprezentacją Urugwaju na Copa America i tam w ćwierćfinale z Brazylią (0:0, k. 4-2) doznał poważnej kontuzji, przez co musiał przejść operację.

- Być może będzie mógł zagrać przeciwko Dortmundowi, ale naszym celem jest, aby wystąpił w spotkaniu z Leganes. Nie jest łatwo włączać go w plany meczowe, ponieważ zespół radzi sobie bardzo dobrze - mówił przed meczem z Betisem (2:2) Hansi Flick o wicekapitanie zespołu, który po powrocie przejmie opaskę i będzie zastępował w tej roli kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena. Jak jednak widać, trener bierze pod uwagę, że z Araujo może będzie musiał skorzystać już w Dortmundzie i włączył go do kadry.

Mecz Ligi Mistrzów Borussia Dortmund - FC Barcelona zostanie rozegrany w środę 11 grudnia o godz. 21:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.