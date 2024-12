Włosi ogłaszają ws. Zielińskiego. Tuż przed hitem Ligi Mistrzów

Inter Mediolan notuje bardzo dobre wyniki w tym sezonie, licząc rozgrywki Serie A i Ligi Mistrzów. W lidze włoskiej Inter zajmuje trzecie miejsce z 31 punktami i traci trzy do prowadzącej Atalanty Bergamo, a w Lidze Mistrzów Inter znajduje się na drugim miejscu z 13 punktami po pięciu kolejkach fazy ligowej. Piotr Zieliński gra w wyjściowym składzie Interu, ale na razie tylko w europejskich pucharach - w Serie A głównie jest rezerwowym. Na tym etapie sezonu Zieliński ma dwa gole w czternastu meczach.

REKLAMA

Zobacz wideo

Zieliński zachwycił kibiców Interu i ekspertów w meczu z RB Lipsk (1:0), kiedy to został wybrany przez UEFA najlepszym zawodnikiem tego spotkania. - Nie lubię rozmawiać o poszczególnych piłkarzach, ale Piotr spisał się bardzo dobrze, był naprawdę bardzo dobry - komentował Simone Inzaghi, trener Interu. "Był to najlepszy występ Zielińskiego w koszulce Interu. Był jak nigdy dotąd i przyjemnie się go oglądało. Zachwycił, nie odpuszczał żadnej piłki i skutecznie dryblował" - pisali włoscy dziennikarze.

W szóstej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów Inter zagra z Bayerem Leverkusen, który zdobył dziesięć punktów w pięciu spotkaniach i zajmuje szóste miejsce w tabeli Ligi Mistrzów. Czy w tym spotkaniu w wyjściowym składzie Interu znajdzie się Zieliński?

Włoskie media pewne ws. Zielińskiego na hit LM. "Jest asem"

W ostatnim ligowym meczu Inter pokonał 3:1 Parmę Calcio, a trener Simone Inzaghi postawił na tercet pomocników Henrikh Mkhitaryan - Hakan Calhanoglu - Nicolo Barella. Dodatkowo z ławki rezerwowych pojawił się Kristjan Asllani, który zmienił Calhanoglu w 71. minucie. Włoskie media są zgodne, że Zieliński znajdzie się w wyjściowym składzie Interu na hitowe spotkanie z Bayerem Leverkusen. Nie wiadomo, czy podobnie będzie w przypadku Davide Frattesiego.

Nie licząc spotkania z Young Boys (1:0), to Zieliński zagra od początku w piątym meczu Interu w Lidze Mistrzów. "Zieliński i Frattesi posiadają różne, ale uzupełniające się cechy. Zieliński jest asem, który może tworzyć okazje, a Frattesi to solidny pomocnik, który potrafi dobrze dopasować się do przestrzeni. Ich umiejętne zrozumienie się na boisku może zrobić różnicę. Już obaj pokazali, że potrafią dobrze ze sobą współpracować" - pisze portal mondo-inter.it.

Włoskie media przewidują w większości, że Zieliński stworzy tercet środkowych pomocników z Hakanem Calhanoglu i Nicolo Barellą.

Mecz Bayer Leverkusen - Inter Mediolan odbędzie się we wtorek o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo z meczów Ligi Mistrzów w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.