Kapitalne wieści ws. Marciniaka. Poprowadzi absolutny hit Ligi Mistrzów

W piątek Szymon Marciniak był sędzią głównym ligowego meczu Górnika Zabrze z Lechem Poznań (2:1). Wiemy już, że za kilka dni polski sędzia wróci do pracy i poprowadzi spotkanie w europejskich pucharach. I to nie byle jakie, bo jedno z najciekawszych i najważniejszych w szóstej kolejce.

UEFA poinformowała, że Marciniak poprowadzi wtorkowe spotkanie Atalanty z Realem Madryt! To mecz bardzo prestiżowy, bo ma wielkie znaczenie dla przyszłości obrońców tytułu w obecnych rozgrywkach. A te na razie układają się dla Realu fatalnie.

Drużyna Carla Ancelottiego zdobyła do tej pory tylko sześć punktów. Real pokonał VfB Stuttgart (3:1) oraz Borussię Dortmund (5:2), a przegrywał z Lille (0:1), Milanem (1:3) i ostatnio z Liverpoolem (0:2). Wszystko to sprawiło, że Real jest dopiero na 24. miejscu w tabeli i musi drżeć o awans do 1/16 finału Ligi Mistrzów.

Marciniak posędziuje hit Ligi Mistrzów

We wtorek głównym sędzią będzie Marciniak, a pomagać mu będą Polacy. Asystentami Marciniaka będą Tomasz Listkiewicz oraz Adam Kupsik, a sędzią technicznym będzie debiutujący na tym poziomie Karol Arys. Sędzią VAR będzie Tomasz Kwiatkowski, a jego asystentem Tiago Bruno Lopes Martines z Portugalii.

Dla Marciniaka będzie to trzecie spotkanie Ligi Mistrzów w tym sezonie. 6 listopada Polak był sędzią meczu Paris Saint-Germain - Atletico Madryt (1:2), a 20 dni później poprowadził spotkanie Sporting CP - Arsenal (1:5).

Marciniak sędziował też mecz Lille - Slavia Praga (2:0) w fazie play-off kwalifikacji Ligi Mistrzów. Co ciekawe, Atalanta zagra z Realem już po raz drugi w tym sezonie. Do pierwszego meczu doszło w sierpniu na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Real pokonał wtedy Atalantę 2:0 i zdobył Superpuchar Europy. Bramki zdobyli Federico Valverde oraz Kylian Mbappe.