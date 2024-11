Gwiazda Liverpoolu zakpiła z Realu Madryt i Mbappe. To stanie się hitem

Real Madryt przegrał 0:2 z Liverpoolem w hicie piątej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów, a rzut karny zmarnował Kylian Mbappe. Francuzowi obrywa się teraz z każdej strony, a kolejnym, który z niego zadrwił, jest Andy Robertson. Szkot najpierw sprokurował rzut karny, a później zażartował z rywali na antenie CBS Sports Golazo. "Dałem mu coś do zrobienia" - stwierdził.

Images via Reuters/Lee Smith TPX IMAGES OF THE DAY, screenshot CBS Golazo