Sceny na meczu Barcelony. Oto co zrobił kibic z Polski

W lipcu 2022 roku Robert Lewandowski z Bayernu Monachium przeniósł się do FC Barcelony, która w naszym kraju ma mnóstwo fanów. Polscy kibice, korzystając z okazji zobaczenia swojego rodaka w ukochanych barwach, zaczęli gremialnie podróżować do stolicy Katalonii, a biało-czerwone flagi są widoczne niemal na każdym domowym meczu Barcelony.

Sceny na meczu Barcelony. Polski kibic nagle wstał

Nie inaczej było we wtorek na Estadio Monjuic, gdzie Barca gra domowego meczu z uwagi na remont Camp Nou. Starcie przeciwko Brestowi było wyjątkowe, albowiem wszyscy czekali na setnego gola Roberta Lewandowskiego w Lidze Mistrzów. Tak też się stało, a polski napastnik dorzucił jeszcze 101. trafienie w wygranym meczu 3:0.

Na mecze Barcelony przyjeżdżają kibice i turyści z całego świata, więc czasem doping nie jest najwyższych lotów. Sytuacje próbował zmienić jeden z polskich fanów, którego postawa zrobiła furorę w mediach społecznościowych. - Spróbujemy rozkręcić jeszcze raz ten stadion - powiedział Polak na początku wideo, po czym wstał i kilkukrotnie próbował zachęcić pozostałych kibiców do dopingu znanymi przyśpiewkami. Udawało mu się to z różnym skutkiem.

Władze FC Barcelony z Joanem Laportą na czele są skonfliktowane z grupami Ultras. Podczas meczu z Brestem część trybun stadionu Monjuic była zamknięta z powodu niespełnienia zobowiązań przez ultrasów. Od początku ubiegłego sezonu Barcelona została ukarana grzywnami w łącznej wysokości 21 tysięcy euro za niewłaściwe zachowanie kibiców. Klub zapłacił karę, ale zażądał zwrotu pieniędzy od czterech najbardziej zagorzałych grup fanów w celu powstrzymania ich tego niewłaściwych zachowań. Frakcje odmówiły, a władze kluby postanowiły zamknąć część obiektu.

- Nie wejdziemy na mecz z Brestem. To cena, którą musimy zapłacić za to, że nie zapłaciliśmy 21 tysięcy euro, ale wykorzystamy to w dwóch celach: umożliwieniu zorganizowania spotkania z władzami i zauważalny będzie nasz brak na trybunach - mówił jeden z kibiców cytowany przez "The Athletic".