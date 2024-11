Włosi oszaleli po tym, co zrobił Skorupski. "Fenomenalny"

Wyniki Bolonii w tym sezonie Ligi Mistrzów są dalekie od oczekiwanych. Zespół prowadzony przez Vincenzo Italiano zdobył jeden punkt w pięciu meczach - najpierw zremisował 0:0 z Szachtarem Donieck, a potem przegrywał z Liverpoolem (0:2), Aston Villą (0:2) i AS Monaco (0:1). W środę do tej listy dołączyło Lille, które pokonało 2:1 Bolonię po dublecie Ngal'ayela Mukau. Jedynego gola dla Włochów strzelił Jhon Lucumi.

