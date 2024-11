W 61. minucie Mbappe podszedł do karnego. Nadzwyczajne sceny w Liverpoolu

Liverpool pewnie pokonał Real Madryt 2:0 w hicie piątej kolejki Ligi Mistrzów. Drużyna Arne Slota wciąż prowadzi w tabeli rozgrywek z kompletem punktów, a obrońcy tytułu muszą drżeć o to, czy w ogóle awansują do fazy pucharowej. Było to pierwsze zwycięstwo Liverpoolu nad Realem od ośmiu lat.

