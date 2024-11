Pudło wszech czasów Ligi Mistrzów! Metr do bramki. Przecież to jest niemożliwe!

Wieczór z Ligą Mistrzów w środę 27 listopada rozpoczął się m.in. w Austrii, a konkretnie w Grazie. Tamtejszy Sturm był w gronie zespołów bez choćby punktu po czterech kolejkach. Przegrywali zarówno mniej (Sporting Lizbona, Borussia Dortmund), jak i nieco bardziej (Brest, Club Brugge) zaskakująco. Tak czy inaczej, tylko ogranie Girony mogło ich jeszcze podłączyć do realnej walki o Top 24. Katalończycy z kolei wcześniej ograli wyłącznie Slovan Bratysława (2:0) i z trzema punktami także mocno potrzebowali następnego triumfu, by zwiększyć swe szanse na awans.

Tego nie dało się nie trafić! Niemożliwe, co on tutaj zrobił...

Tutaj do przerwy nie obejrzeliśmy ani jednego gola. A powinniśmy byli! Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie zna Ivan Martin. Piłkarz Girony miał w 23. minucie 1000-procentową okazję na bramkę. Mianowicie znalazł się z piłką metr przed pustą bramką. I przeniósł futbolówkę nad poprzeczką. Jak to w ogóle fizycznie dało się wykonać? Nie wiadomo.

Kimś, kto nie spudłował w świetnej sytuacji był za to Mika Biereth. Duński napastnik Sturmu w 60. minucie skutecznie dobił z kilku metrów piłkę "wyplutą" przez bramkarza Paulo Gazzanigę i dał gospodarzom prowadzenie. Prowadzenie, które Sturm dowiózł do końca meczu. Girona próbowała na wszelkie sposoby, ale podobnie jak wilk z bajki o trzech świnkach, chuchała i dmuchała, ale nijak nie potrafiła sforsować defensywy rywali.

Pudło, które kosztowało bardzo wiele. Sturm nadal marzy

Sturm wygrał i nadal jest w grze o awans do Top 24. Ich sytuacja jest nadal bardzo trudna, bo trzy punkty to niewiele. Jednak z zerem byliby już praktycznie poza Ligą Mistrzów. Przed nimi jeszcze wyjazdowe starcia z Lille oraz Atalantą i domowy mecz z Lipskiem. Girona? Znacznie utrudniła sobie dalszą walkę, a Ivan Martin będzie się bardzo długo zastanawiał, jakim sposobem złamał prawa fizyki i nie trafił z metra.

Sturm Graz - Girona 1:0 (Biereth 58')