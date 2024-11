"W Europie nie istnieją". PSG zmieszane z błotem po klęsce w LM

Bayern Monachium ograł PSG 1:0 we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów. Paryżanie kończyli spotkanie w dziesiątkę po drugiej żółtej kartce Ousmane'a Dembele i tak naprawdę nie stworzyli wielkiego zagrożenia pod bramką rywali. W efekcie tego po pięciu meczach mają na koncie zaledwie cztery punkty i zajmują dopiero 26. miejsce. To nie gwarantuje im nawet awansu do 1/16 finału rozgrywek.

Francuzi bezlitośni dla PSG po występie w Lidze Mistrzów. "Katastrofalna statystyka"

"Pokonane przez Bayern, PSG, klub, który w Europie już nie istnieje" - pisze francuskie "L'Equipe" o wtorkowych wydarzeniach w Lidze Mistrzów. To nie koniec gorzkich słów i mocnych cytatów o zespole z Paryża. "PSG jest w najgorszej sytuacji, chociaż walczyło. Teraz będą musieli wygrać dwa z trzech nadchodzących meczów, by uniknąć katastrofy" - czytamy dalej.

Dalej jeszcze raz czytamy o "klubie, który w Europie nie istnieje" oraz o tym, że PSG przegrało mecz przez "błąd bramkarza i głupie wyrzucenie Dembele z boiska". Później Francuzi piszą o "arogancji zawodników, która kontrastuje ze słabym rekordem". Pomimo wszystko Paryżanom pogratulowano walki do końca i pokazania, że "mają lepszy charakter od swojego trenera".

Luisowi Enrique więcej słów poświęciło francuskie RMC Sport. "Coraz bardziej katastrofalne statystyki Luisa Enrique z Paryżem w Lidze Mistrzów" - widnieje już w tytule. "PSG pogarsza swoją i tak bardzo skomplikowaną sytuację. Nic nie układa się dla nich dobrze i na ten moment odpadają przed fazą pucharową" - czytamy dalej.

"Enrique doświadczył już ośmiu porażek w 17 meczach Ligi Mistrzów z PSG. Pierwszy raz w historii PSG przegrało sześć razy w ciągu roku kalendarzowego. Hiszpański technik ma współczynnik porażek na poziomie 47 procent. To ilustruje jego bezradność. Drużyna jest na skraju załamania przed trzema ostatnimi meczami" - wyszczególniono.

Paris Saint-Germain w do końca fazy ligowej zmierzy się jeszcze z RB Salzburg, Manchesterem City i VfB Stuttgart. Żeby dostać się co najmniej do 1/16 finału Ligi Mistrzów, mistrzowie Francji potrzebują minimum dwóch zwycięstw i dobrych sprzyjających wyników w starciach rywali. Najlepiej byłoby więc wygrać trzy spotkania i zapewnić sobie awans samodzielnie.