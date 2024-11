Jest głośno o tym, co zrobił piłkarz Bayernu. "Oszukał sędziego"

Piłkarze Bayernu Monachium we wtorkowy wieczór pokonali przed własną publicznością PSG 1:0 (1:0) w hicie piątej kolejki Ligi Mistrzów. Zwycięską bramkę zdobył stoper Kim Min-Jae w 38. minucie. Od 57. minty goście grali w dziesiątkę po drugiej żółtej kartce dla Ousmane Dembele, ale wicemistrzowie Niemiec nie potrafili wykorzystać przewagi liczebnej.

Olise oszukał sędziego w meczu Bayern - PSG

Tak dużo jak o meczu, mówiło się też o tym, co zrobił Michael Olise, który pojawił się na boisku w 72. minucie. Postanowił on grać bez ochraniaczy na nogi. Próbował już wejść bez nich na boisku, ale sędzia techniczny to zauważył i kazał mu je założyć. Chwilę po pojawieniu się na boisku, reprezentant Francji je zdjął i rzucił w okolicach ławki rezerwowych Bayernu Monachium. Kierownik drużyny szybko je schował, tak by nie zauważył sędzia techniczny.

"Podczas meczu z PSG doszło do kłopotów na ławce rezerwowych. Gwiazda Bayernu oszukał sędziego! Zrobiło się wielkie zamieszanie wokół Francuza, który zachował się haniebnie" - pisze w mocnych słowach niemiecki "Bild".

- Jak dotąd nigdy nie było problemu z ochraniaczami, ale dziś nagle stało się to kłopotem. Straciliśmy przez to trochę czasu. Nie mogę wiele na ten temat powiedzieć - powiedział po meczu Vincent Kompany, trener Bayernu Monachium.

Olise ostatnio był krytykowany przez ekspertów za swoją słabszą grę.

- Olise miał dobry start w Bayernie, ale nie gra tak dobrze, jak w kadrze Francjii. Tam widzimy, że ma wielki talent, dobry drybling, podanie i wykończenie, ale oczekujemy od niego więcej. Olise jest bardzo młody i wciąż musi odnaleźć swój rytm i jeszcze wiele się nauczyć. Nie można go porównywać do Ribery’ego, bo on był tylko jeden - powiedział Bixente Lizarazu, były obrońca Bayernu Monachium w rozmowie z "T-Online".

Olise do Bayernu Monachium trafił tego lata z Crystal Palace za 53 miliony euro. Dotychczas zagrał w 17 spotkaniach, zdobył siedem bramek i miał cztery asysty.

Bayern Monachium po pięciu kolejkach Ligi Mistrzów z dziewięcioma punktami jest na 11. miejscu w tabeli. PSG tylko z czterema punktami zajmuje dopiero 26. pozycję.