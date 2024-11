Austriackie media zrównały z ziemią Piątkowskiego. Wszystko mu wytknęli

Bayer Leverkusen pokonał RB Salzburg aż 5:0 po bardzo łatwym dla zespołu Xabiego Alonso meczu. W spotkaniu nie zabrakło kontrowersji z rzutem karnym, ale wynik zdecydowanie oddał boiskowe wydarzenia i dominację mistrzów Niemiec. Całe spotkanie rozegrał Kamil Piątkowski, ale pięć straconych goli raczej nie predysponuje obrońcy do otrzymania pochwał.

Austriacy gorzko ocenili Kamila Piątkowskiego i RB Salzburg po porażce z Bayerem Leverkusen

"Katastrofalni Salzburgerzy nie mieli szans w Leverskusen" - pisze o wtorkowym meczu "Kronen Zeitung". Dalej w tym samym źródle czytamy o "brutalnym ujawnieniu problemów", a także znajdujemy pomeczowe oceny dla piłkarzy. "Jeden z sercem" - napisano o bramkarzu Alexandrze Schlagerze, a resztę oceniono bardzo dosadnie.

W tym gronie znalazł się Kamil Piątkowski, który otrzymał notę 1 w skali od 1 do 5. To jednak niejedyna tak dosadna ocena dla środkowego obrońcy. Co prawda portal laola1.at wystawił Piątkowskiemu ocenę 5, ale mamy tutaj do czynienia z odwróconą skalą, gdzie 1 to najlepsza nota, a 5 to najgorsza. "Nie sprostał zadaniu. Przy bramce na 0:3 miał kryć Wirtza, a jego brak wślizgu był żenujący. Przy kolejnym trafieniu stracił Shicka z oczu. Miał dwie dobre interwencje, ale nie były w stanie przykryć tego występu" - napisano w uzasadnieniu.

"Byki pogrążyły się w Leverkusen" - napisano o Salzburgu na portalu oe24.at. "Przy bramce na 3:0 Wirtz łatwo wygrał pozycję z Piątkowskim i Baidoo" - znajdujemy wzmiankę o Polaku. O jego kolegach czytamy też, że "ponieśli katastrofalną porażkę" i są "z dala od mistrzowskiej formy". Pochwał raczej nie da się znaleźć.

RB Salzburg zajmuje 30. miejsce w tabeli fazy ligowej Ligi Mistrzów i po pięciu grach ma na koncie trzy punkty. Kolejny mecz w prestiżowych rozgrywkach zespół z Austrii zagra 10 grudnia i będzie to równie trudna rywalizacja z Paris Saint-Germain.