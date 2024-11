Inzaghi złamał swoją zasadę. Wszystko przez Zielińskiego

"Zachwycił", "Najlepszy mecz w barwach Interu", "Pokazał spore umiejętności techniczne" - m.in. takie słowa padły pod adresem Piotra Zielińskiego po meczu piątej kolejki Ligi Mistrzów: Inter Mediolan - RB Lipsk. Gospodarze wygrali 1:0 po tym, jak do własnej bramki trafił Francuz Castello Lukeba.

Zobacz wideo Żelazny: Gdyby Zieliński zrobił selfie z Ronaldo w Neapolu, to kibice dostaliby pianę na pysku

Simone Inzaghi wreszcie się wyłamał. Wszystko przez Piotra Zielińskiego

- Piotr Sebastian Zieliński. Oby więcej takich występów, to Zielkowi uda się w końcu wywrócić hierarchię u Simone Inzaghiego (bo na razie wciąż wyżej jest Henrikh Mkhitaryan) - napisał Aleksander Bernard, dziennikarz Sport.pl. na portalu X.

Na temat występu Zielińskiego po meczu z RB Lipsk wypowiedział się Simone Inzaghi, który rzadko wypowiada się personalnie o piłkarzach. Tym razem się wyłamał i ocenił jego grę.

- Nie lubię rozmawiać o poszczególnych piłkarzach, ale Piotr Zieliński spisał się bardzo dobrze, był naprawdę bardzo dobry - przyznał Inzaghi.

Skomentował też postawę całej drużyny.

- Czuję satysfakcję, ale wiemy, że jeszcze brakuje małego kroku, by znaleźć się w najlepszej ósemce. W Leverkusen będzie trudno, a w styczniu czekają nas mecze ze Spartą Praga i Monaco. Mimo to nasza dotychczasowa droga jest świetna: 5 meczów, 4 wygrane i żadnej straconej bramki. To powód do zadowolenia. Dziś zrobiliśmy duży krok naprzód. Bardzo obawiałem się tego meczu, ale drużyna pokazała dojrzałość i wiedziała, że 0 punktów Lipska nie jest równoznaczne z brakiem jakości, jak to może być w przypadku innych zespołów - dodał Inzaghi cytowany przez "Intermediolan.com".

Piotr Zieliński w tym sezonie zagrał w 14 spotkaniach (Serie A i Champions League) i zdobył dwa gole. Cały czas czeka jednak na pierwszą asystę w barwach Interu Mediolan.