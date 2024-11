Tak "Sport" nazwał Lewandowskiego po jego setnym golu w Lidze Mistrzów

FC Barcelona wygrała 3:0 z Brestem w Lidze Mistrzów, dzięki czemu zajmuje drugie miejsce w tabeli fazy ligowej. Dublet w meczu ustrzelił Robert Lewandowski, dla którego były 100. i 101. bramka w prestiżowych rozgrywkach. Polak jako trzeci w historii, po Leo Messim i Cristiano Ronaldo, przebił niesamowitą barierę stu trafień.

