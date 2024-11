Zieliński zagrał tak, że zachwycił Włochów. "O mamo"

Inter Mediolan po wtorkowych spotkaniach został nowym liderem Ligi Mistrzów. Mistrzowie Włoch pokonali przed własną publicznością RB Lipsk 1:0 (1:0). Jedyny gol padł po trafieniu do własnej bramki Francuza Castello Lukebi. - Czuję satysfakcję, ale wiemy, że jeszcze brakuje małego kroku, by znaleźć się w najlepszej ósemce. Nasza dotychczasowa droga jest świetna: 5 meczów, 4 wygrane i żadnej straconej bramki. To powód do zadowolenia. Dziś zrobiliśmy duży krok naprzód - powiedział po meczu Simone Inzaghi, trener Interu Mediolan.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny: Gdyby Zieliński zrobił selfie z Ronaldo w Neapolu, to kibice dostaliby pianę na pysku

Piotr Zieliński chwalony przez włoskie media. "O mamo"

W drużynie z Mediolanu 90 minut zagrał reprezentant Polski - Piotr Zieliński. Został nawet wybrany najlepszym zawodnikiem spotkania. Nic więc dziwnego, że był chwalony przez włoskich dziennikarzy.

"Uwielbiam Mychitariana. Ale linia pomocy: Barella - Calhnoglu - Zieliński także cieszy oczy. Nieograniczona jakość. O mamo" - napisał Raffaele Caruso, dziennikarz serwisu "Fcinternews.it" na portalu X. Potem dodał w mediach społecznościowych, że Zieliński na boisku zrobił mnóstwo dobrych rzeczy i zagrał najlepszy mecz w barwach Interu Mediolan. Zamieścił również zdjęcie Polaka ze statuetką dla najlepszego zawodnika spotkania.

Najwyższą ocenę Piotr Zieliński otrzymał od Fcinter1908.it, bo "7,5". - Był to najlepszy występ Zielińskiego w koszulce Interu. Był jak nigdy dotąd i przyjemnie się go oglądało. Zachwycił, nie odpuszczał żadnej piłki i skutecznie dryblował - pisze portal.

Piotr Zieliński był też bardzo chwalony przez Tuttomercatoweb.com. Dziennikarze zwracają uwagę, że Polak już potrafi odnaleźć się w podstawowej jedenastce Interu Mediolan.

"Proces nauki został zakończony. Pod koniec listopada Zieliński jest w pełni swobodny w '11' Inzaghiego. Nieustannie rozmawia z kolegami z drużyny i daje swoje umiejętności techniczne" - czytamy. Serwis dał mu notę "7".

Identyczną ocenę 30-letni pomocnik otrzymał od Calciomercato.com. - Zieliński w pierwszej połowie zachwycił kibiców kilka zagraniami o wielkiej jakości i inteligencji. Polak był najlepszy na boisku obok Stefana de Vrija - czytamy.

Nieoczekiwanie Zieliński został słabo oceniony przez prestiżowy dziennik "Corriere Dello Sport". Polak dostał bowiem notę tylko "6". - Miał zadanie polegające na zastąpieniu Mychitariana. Całkowicie mu się to udało - piszą dziennikarze.

Słabsza ocena od razu została zauważona przez internautów. - "Corriere Dello Sport" daje Zielińskiemu taką samą notę, jak otrzymał Arnautović. W gazetach sportowych pracują wielcy koneserzy piłki nożnej - napisał Sabrino Sorrento na portalu X.

Zieliński w tym sezonie zagrał w 14 spotkaniach i zdobył dwa gole. Cały czas czeka na pierwszą asystę w barwach Interu Mediolan.