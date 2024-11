Ależ słowa Flicka o Lewandowskim. Tak podsumował Polaka

FC Barcelona wygrała 3:0 z Brestem w meczu piątej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Jedną bramkę zdobył Dani Olmo, a dwie Robert Lewandowski, dla którego były to 100. oraz 101. trafienia w Lidze Mistrzów. Katalończycy awansowali na drugie miejsce w tabeli prestiżowych rozgrywek, a zadowolenia tym faktem nie ukrywał ich trener Hansi Flick.

Hansi Flick podsumował zwycięstwo FC Barcelony w Lidze Mistrzów. Nie zapomniał o Robercie Lewandowskim

- Jestem bardzo szczęśliwy. Dziś w pełni na to zasługiwaliśmy, strzeliliśmy trzy gole, mogliśmy zdobyć ich nawet więcej. Koniec końców jestem zadowolony, że po meczu z Vigo wróciliśmy na boisko w taki sposób - mówił Hansi Flick zaraz po spotkaniu w rozmowie z CBS Sports.

Po krótkim podsumowaniu szkoleniowca zapytano także o 100. i 101. bramkę Roberta Lewandowskiego w Lidze Mistrzów, a także o to, czego oczekuje teraz od Polaka. - Musi iść tą samą drogą. Drużyna pomaga mu strzelać, to nie tylko jego praca. Oczywiście on jest odpowiedzialny za te gole, wie, w jakiej być pozycji i jego również znakomity przed polem karnym. Jednak to, co robi cała drużyna, jest naprawdę dobre - dodał Niemiec.

Później do tematu Lewandowskiego wrócił na konferencji prasowej. - Nie jestem dobrze obeznany w statystykach. Myślę, że jest trzeci po Ronaldo i Messim. To niewiarygodne. Miałem go też dwa lata w Bayernie i pobił wtedy wszystkie rekordy. Teraz również bardzo często strzela i to dla nas bardzo dobrze. Wszyscy piłkarze mu pomagają strzelać gole - twierdzi trener Barcelony.

Flick przyznał też, że celem jego zespołu jest czołowa ósemka fazy ligowej, bo w "w styczniu i w lutym będzie dwa tygodnie więcej na treningi". - Dziś pokazaliśmy, jak mocni możemy być - wybrzmiało też z ust trenera Katalończyków, który już szykuje się do meczu z Borussią Dortmund. Starcie zaplanowano dopiero na 11 grudnia, ale prawdopodobnie będzie kluczowe dla dalszych losów Barcelony w Lidze Mistrzów.