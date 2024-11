Tak Richards nazwał Lewandowskiego. Przemówił po polsku w CBS. Trzy słowa

To był bezsprzecznie wyjątkowy wieczór dla Roberta Lewandowskiego. Dwa gole strzelone Brestowi sprawiły, że Polak wszedł do panteonu gwiazd. Dołączył do Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego i jako trzeci piłkarz w historii przekroczył barierę 100 goli w Lidze Mistrzów. Po zakończonym spotkaniu był gościem w stacji CBS. Nagle jeden z ekspertów zaczął mówić po polsku. Oto jak zareagował Lewandowski.

