Od świtu piszą o Lewandowskim. Okładka "Mundo Deportivo" mówi wszystko

FC Barcelona wygrała 3:0 z Brestem w meczu piątej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Dla Katalończyków było to czwarte zwycięstwo w prestiżowych rozgrywkach, co daje im drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 12 punktów i bilansem bramek 18:5. Ogromny wkład w ten wynik miał Robert Lewandowski, który zdobył swojego 100. oraz 101. gola w Lidze Mistrzów i dołączył do Cristiano Ronaldo i Leo Messiego, którzy już dawno przebili barierę stu goli.

Robert Lewandowski na okładkach hiszpańskich gazet. "Killer" przeszedł do historii Ligi Mistrzów

Oczywiście świetny wynik FC Barcelony i historyczne dokonanie Roberta Lewandowskiego nie mogło umknąć hiszpańskim mediom. Polak został twarzą wtorkowego zwycięstwa i znalazł się na okładkach największych gazet.

"Killer Lewy" - pisze "Mundo Deportivo", które pokazuje Lewandowskiego z uniesioną w górę ręką po jednym z trafień. "Dwa gole Polaka, który ma już 101. trafień w Lidze Mistrzów i jeden Olmo wykończyły Brest. Blaugrana zajmuje uprzywilejowaną pozycję i jest druga" - czytamy w dalszej części.

"101...i drudzy" - głosi z kolei okładka Katalońskiego "Sportu", gdzie widzimy zdjęcie Lewandowskiego ustawionego tyłem i pokazującego własną koszulkę. "Lewandowski prowadzi do zwycięstwa po setce i dublecie w Lidze Mistrzów, a Barca zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji fazy ligowej. Zespół Hansiego Flicka odzyskał dobre nastroje po meczu z Brest" - widnieje dalej.

"100 i więcej" - pisze z kolei "L'Esportiu", które dodaje: "Lewandowski od razu został strzelcem stu goli w Lidze Mistrzów i miał czas na 101. trafienie w komfortowym zwycięstwie FC Barcelony. Zespół odzyskuje zwycięstwo".

"Marca" jedynie odnotowała wyczyn Lewandowskiego i umieściła go w małym kółku w rogu okładki. "Lewandowski, 101 goli w Lidze Mistrzów" - napisano kurtuazyjnie. "Barca odzyskała puls. Proste zwycięstwo nad Brestem po golach Lewandowskiego (2) i Olmo" - dodał z kolei "AS". Show w obu dziennikach skradł Julian Alvarez z Atletico Madryt, które wygrało 6:0 ze Spartą Praga.

Robert Lewandowski z siedmioma golami na koncie jest liderem klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów. O dwa trafienia mniej mają m.in. jego klubowy kolega Raphinha, Harry Kane z Bayernu Monachium, Viktor Gyokeres ze Sportingu Lizbona i Florian Wirtz z Bayeru Leverkusen.