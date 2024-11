Zmiana lidera, Barcelona goni! Tak wygląda tabela Ligi Mistrzów po wtorku

11 - łącznie tyle bramek padło w pierwszych wtorkowych meczach piątej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Atletico Madryt rozgromiło 6:0 Spartę Praga, natomiast AC Milan wyszarpał zwycięstwo 3:2 ze Slovanem Bratysława. Wiele działo się także w pozostałych spotkaniach.

Liga Mistrzów dostarczyła wielu emocji. Kluby reprezentantów Polski na czele tabeli

Jedną z gwiazd wieczoru był Robert Lewandowski, który wywalczył i wykorzystał rzut karny w meczu z Brestem, strzelając 100. gola w Lidze Mistrzów, a potem dołożył 101. bramkę. Również dzięki niemu Katalończycy pokonali rewelację rozgrywek 3:0 i przeskoczyli ją w tabeli. Obecnie są wiceliderami.

A kto jest na czele? Zespół innego Polaka, mianowicie Piotra Zielińskiego. Inter Mediolan pokonał 1:0 RB Lipsk i przedłużył dwie wyjątkowe serie - bez porażki oraz bez straty gola. Dzięki temu ma aż 13 punktów (bilans bramek 7:0) i spokojnie czeka na to, co w środę zrobią Monaco i Liverpool, gdyż tylko one mogą go wyprzedzić.

Drużyna Arne Slota w przypadku pokonaniu Realu Madryt jako jedyna będzie miała komplet punktów. A inny angielski mocarz również radzi sobie bardzo dobrze - Arsenal pokonał 5:1 Sporting. Dzięki temu jest w czołowej ósemce, podobnie jak Atalanta i Bayer Leverkusen, które ograły zespoły Polaków - pierwsi 6:1 Young Boys (Łukasz Łakomy), a drudzy 5:0 RB Salzburg (Kamil Piątkowski). Kompletnie zawiódł za to Manchester City, który wypuścił prowadzenie 3:0 z Feyenoordem i zremisował 3:3. Przez to jest dopiero 15. w klasyfikacji.

W innym wtorkowym hicie PSG przegrało 0:1 z Bayernem Monachium. I jest pod ścianą, bowiem po pięciu kolejkach ma zaledwie 4 pkt i zajmuje dopiero 26. pozycję! A przypomnijmy, że do fazy pucharowej awansuje się z miejsc 1-24. Kompletnie zawodzi również losowany z pierwszego koszyka Lipsk, który nie ma nawet punktu i jest czwarty od końca.

Tabela Ligi Mistrzów po wtorkowych meczach 5. kolejki

Inter Mediolan - 5 meczów, 13 pkt, 7-0 bilans bramek FC Barcelona - 5, 12 pkt, 18-5 Liverpool - 4, 12 pkt, 10-1 Atalanta - 5, 11 pkt, 11-1 Bayer Leverkusen - 5, 10 pkt, 11-5 Monaco - 4, 10 pkt, 10-4 Arsenal - 5, 10 pkt, 8-2 Sporting - 5, 10 pkt, 10-7 Brest - 5, 10 pkt, 9-6 Borussia Dortmund - 4, 9 pkt, 13-6 Bayern Monachium - 5, 9 pkt, 12-7 Aston Villa - 4, 9 pkt, 6-1 Atletico Madryt - 5, 9 pkt, 11-9 AC Milan - 5, 9 pkt, 10-8 Manchester City - 5, 8 pkt, 13-7 Juventus - 4, 7 pkt, 7-5 Lille - 4, 7 pkt, 5-4 Celtic - 4, 7 pkt, 9-9 Dinamo Zagrzeb - 4, 7 pkt, 10-12 Feyenoord - 5, 7 pkt, 10-13 Real Madryt - 4, 6 pkt, 9-7 Benfica - 4, 6 pkt, 7-5 Club Brugge - 4, 6 pkt, 3-6 PSV - 4, 5 pkt, 7-5 VfB Stuttgart - 4, 4 pkt, 3-6 PSG - 5, 4 pkt, 3-6 Szachtar Donieck - 4, 4 pkt, 2-5 Sparta Praga - 5, 4 pkt, 5-14 Girona - 4, 3 pkt, 4-8 RB Salzburg - 5, 3 pkt, 3-15 Bologna - 4, 1 pkt, 0-5 Sturm Graz - 4, 0 pkt, 1-6 RB Lipsk - 5, 0 pkt, 4-10 Crvena zvezda - 4, 0 pkt, 4-16 Slovan Bratysława - 5, 0 pkt, 4-18 Young Boys - 5, 0 pkt, 2-16

W środę 27 listopada w Lidze Mistrzów zostanie rozegrany wspomniany hit Liverpool - Real Madryt, a także mecze m.in. Aston Villa - Juventus czy Bologna - Lille.