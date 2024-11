Lewandowski został legendą! Nawet Messi i Ronaldo tego nie dokonali

Zaledwie dziesięciu minut potrzebował Robert Lewandowski, by zdobyć swojego 100 gola w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Polski napastnik trafił do siatki we wtorkowy wieczór w starciu piątej kolejki Champions League: FC Barcelona - Stade Brest 29. 36-letni piłkarz umiejętnie wykonał rzut karny, zupełnie zmylił bramkarza i strzelił w przeciwny róg. Na wielki wyczyn Lewandowskiego od razu zareagowali eksperci w mediach społecznościowych. - "Robert Lewandowski chciał strzelić setnego przewrotką, a tak wyszło tylko z karnego. Ale chapeau bas, panie Robercie!" - pisał Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl. W doliczonym czasie gry drugiej połowy Lewandowski zdobył drugiego gola, precyzyjnym strzałem w długi róg z ok. 12 metrów, a FC Barcelona wygrała 3:0.

Stało się! Robert Lewandowski ma lepszą średnią od Cristiano Ronaldo i Leo Messiego

Już od kilku lat wiele razy eksperci z całego świata porównywali trzech znakomitych napastników: Argentyńczyka Leo Messiego, Portugalczyka Cristiano Ronaldo oraz właśnie Roberta Lewandowskiego.

Trójkę tych piłkarzy wiele od siebie różni, ale na pewno łączy ich jedno - świetna umiejętność zdobywania bramek. Najlepiej świadczą o tym ich liczby w Lidze Mistrzów. Cristiano Ronaldo zagrał w 183 spotkaniach i zdobył 140 goli (średnia 0,77 gola na mecz). Nieco lepszy w tej klasyfikacji jest Leo Messi, który na 129 bramek potrzebował 163 spotkania (średnia 0,79). Najlepszą statystykę ma jednak Robert Lewandowski! Polak 101 goli zdobył w zaledwie 125 spotkaniach, co daje mu imponującą średnią 0,808, czyli w zaokrągleniu 0,81.

FC Barcelona po tej wygranej ma 12 punktów i jest wiceliderem Ligi Mistrzów. Ma punkt straty do Interu Mediolan, który przed własną publicznością pokonał RB Lipsk 1:0 (1:0).

