Tak! Tak! Tak! Oto klasyfikacja wszech czasów LM po wyczynie Lewandowskiego

99 - z tyloma bramkami zdobytymi w Lidze Mistrzów Robert Lewandowski przystępował do spotkania z Brestem. Nie potrzebował wiele czasu, aby dokonać kolejnej spektakularnej rzeczy i zamienić tę liczę na trzycyfrową.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski w pogoni za Ronaldo! "Koniec jest gwałtowny"

Robert Lewandowski strzelił 100. gola w Lidze Mistrzów. Oto klasyfikacja wszech czasów

Nie minęło 10 minut, a Polak został sfaulowany w polu karnym przez bramkarza rywali Marco Bizota. Do piłki podszedł sam poszkodowany i zupełnie zmylił Holendra, strzelając w swój prawy róg. A po chwili świętował 100. gola w LM. Zresztą w wyjątkowy sposób, zadedykował go bowiem bliskiej osobie.

W drugiej połowie na 2:0 dla Barcelony podwyższył Dani Olmo, a w doliczonym czasie gry polski napastnik wykorzystał dogranie Alejandro Balde i płaskim strzałem ustalił wynik na 3:0, podbijając dorobek w rozgrywkach do 101 trafień.

Uradowany Lewandowski dołączył do elitarnego "Klubu 100", w którym dotychczas byli wyłącznie Cristiano Ronaldo oraz Leo Messi. Do nich ma niemałą stratę i potrzebowałby jeszcze kilku sezonów, aby im zagrozić. Za to raczej nieprędko straci miejsce na podium, gdyż z aktywnych piłkarzy tylko Karim Benzema ma co najmniej 60 goli (jednak obecnie gra w Arabii Saudyjskiej). Co ciekawe, Polak ma ponad dwa razy więcej trafień w LM niż jego idol Thierry Henry.

Klasyfikacja strzelców wszech czasów Ligi Mistrzów/Pucharu Europy

1. Cristiano Ronaldo - 140

2. Leo Messi - 129

3. Robert Lewandowski - 101

4. Karim Benzema - 90

5. Raul - 71

6. Ruud van Nistelrooy - 56

7. Thomas Mueller - 54



Thomas Mueller - 54 8. Thierry Henry - 50

9. Alfredo di Stefano / Kylian Mbappe - 49

11. Andrij Szewczenko / Zlatan Ibrahimović - 48

13. Eusebio /Filippo Inzaghi / Erling Haaland - 46

16. Mohamed Salah - 45

17. Didier Drogba - 44

18. Neymar - 43

19. Alessandro Del Piero - 42

20. Sergio Aguero - 41

Kolejne gole w Lidze Mistrzów Robert Lewandowski będzie mógł strzelić 11 grudnia. Wtedy FC Barcelona zagra na wyjeździe z Borussią Dortmund.