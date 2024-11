Jest decyzja ws. Lewandowskiego! Flick podał skład FC Barcelony

- Nie spodziewałem się, że możemy grać tak słabo. Tak jednak było, a teraz trzeba się podnieść. Zapisujemy punkt, ale nie jesteśmy zadowoleni. Każdy mógł zagrać lepiej. Powiedzmy sobie szczerze: to był nasz naprawdę słaby mecz. Nasza gra nie miała nic wspólnego z tym, co chcielibyśmy widzieć - mówił zdenerwowany Hansi Flick, trener FC Barcelony na konferencji prasowej po zremisowanym 2:2, wyjazdowym meczu z Celtą Vigo. Liderzy La Ligi zremisowali, choć jeszcze w 84. minucie prowadzili 2:0.

Teraz FC Barcelona chciała zrehabilitować się w oczach kibiców w meczu Ligi Mistrzów przed własną publicznością z francuskim Stade Brest 29. Drużyna Hansiego Flicka będzie musiała sobie z nim radzić w mocno osłabionym składzie.

Z powodu kontuzji nie zagrają pauzujący już od dłuższego czasu: Ronaldo Araujo, Marc Bernal, Andreas Christensen, Marc Andre ter Stegen, Ansu Fati oraz Ferran Torres. To jednak nie koniec osłabień. Trzeci mecz z rzędu w barwach FC Barcelony opuści Lamine Yamal.

Wiadomo już, w jakiej podstawowej jedenastce zagra FC Barcelona. W porównaniu do ostatniego meczu z Celtą Vigo, trener Hansi Flick zrobił jedną zmianę w składzie. W miejsce Gaviego w "11" znalazł się Fermin Lopez. W wyjściowej jedenastce jest za to tradycyjnie Robert Lewandowski. Polak we wtorkowy wieczór stanie przed ogromną szansą, by jako trzeci piłkarz w historii dobić do granicy 100 bramek w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Warunek jest jeden - musi strzelić co najmniej jednego gola. Dotychczas osiągnęli to tylko największe gwiazdy piłki nożnej: Portugalczyk Cristiano Ronaldo oraz Argentyńczyk Leo Messi.

Na ławkę rezerwowych FC Barcelony wrócił Eric Garcia, który z powodu kontuzji nie grał w siedmiu ostatnich meczach.

Mecz FC Barcelony z Brestem rozpocznie się we wtorek o godz. 21. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

FC Barcelona po czterech kolejkach z dziewięcioma punktami zajmuje szóste miejsce w tabeli Ligi Mistrzów. Do prowadzącego Liverpoolu traci trzy punkty. Stade Brest 29 z jednym punktem więcej jest na czwartej pozycji.

Skład FC Barcelony: Pena - Kounde, Cubarsi, Martinez, Gerard Martin - Casado, Pedri, Fermin Lopez - Dani Olmo, Lewandowski, Raphinha.

Rezerwowi: Szczęsny, Kochen (bramkarze) - Balde, Cuenca, Dominguez, Fort, Garcia, Gavi, de Jong, Fernandez, Torre, Victor.

Skład Stade Brest 29: Bizot - Lala, Chardonnet, Le Cardinal, Haidara - Fernandes - Camara, Doumbia, Magnetti - Sima, Ajorque.