Tylko nie to. Flick przekazał fatalne wieści. Chodzi o Yamala

Lamine Yamal pozostaje poza grą od czasu spotkania z Crveną zvezdą (5:2). To spotkanie zostało rozegrane na początku listopada i wtedy skrzydłowy FC Barcelony nabawił się urazu kostki. Z tego powodu przegapił dwa ligowe starcia - z Realem Sociedad (0:1) i Celtą Vigo (2:2) oraz nie stawił się na listopadowym zgrupowaniu reprezentacji Hiszpanii.

