Lewandowski o krok od czegoś wielkiego! Oto klasyfikacja wszech czasów Ligi Mistrzów

FC Barcelona bardzo dobrze rozpoczęła to spotkanie, gdyż w 13. minucie po dośrodkowaniu z rzutu wolnego do siatki trafił Inigo Martinez. Niespodziewanie rywale doprowadzili do wyrównania po bramce Silasa, ale po kwadransie odpowiedział Robert Lewandowski. W drugiej połowie fani zobaczyli aż cztery gole, z czego aż trzy padły po uderzeniach piłkarzy Hansiego Flicka.

Robert Lewandowski zalicza dublet w Lidze Mistrzów. Oto klasyfikacja wszech czasów

- Typowy nos snajperski Roberta Lewandowskiego - tak komentatorzy Canal+ Sport podsumowali pierwszą bramkę naszego zawodnika w środowym spotkaniu Ligi Mistrzów. Po raz drugi posłał on futbolówkę do siatki w 53. minucie, a zrobił to w nietypowy sposób, bo po uderzeniu... udem. Było to dla niego piąte trafienie w tej edycji, gdyż wcześniej pokonywał również bramkarzy BSC Young Boys oraz Bayernu Monachium. Już teraz ma zatem więcej goli niż w poprzednim sezonie, a nie można wykluczyć, że będzie chciał nawiązać do najlepszych rozgrywek 2019/20, kiedy zakończył zmagania na 15 bramkach.

Dzięki trafieniom z Crveną nasz zawodnik nie tylko awansował w klasyfikacji strzelców obecnego sezonu, ale również zmniejszył stratę do Cristiano Ronaldo oraz Leo Messiego w zestawieniu najskuteczniejszych piłkarzy Ligi Mistrzów wszech czasów. Portugalczyk jest bezsprzecznym liderem z dorobkiem 140 goli, natomiast Messi ma ich 129. Polak ma w tej chwili 99 bramek.

Poza nim w czołówce znajduje się już tylko dwóch aktywnych piłkarzy, którzy występują aktualnie w Europie i mogą poprawić bilans. Pierwszym jest będący u schyłku kariery przyjaciel Lewandowskiego Thomas Mueller (54 gole), a drugim znajdujący się ostatnio w fatalnej formie Kylian Mbappe. Ten ma na koncie 49 bramek.

Tabela najlepszych strzelców w historii Ligi Mistrzów:

1. Cristiano Ronaldo* (Portugalia) - 140 goli

2. Lionel Messi* (Argentyna) - 129

3. Robert Lewandowski* (Polska) - 99

4. Karim Benzema* (Francja) - 90

5. Raul Gonzalez (Hiszpania) - 71

6. Ruud van Nistelrooy (Holandia) - 56

7. Thomas Mueller* (Niemcy) - 54

8. Thierry Henry (Francja) - 50

9. Alfredo di Stefano (Hiszpania) - 49

10. Andrij Szewczenko (Ukraina) - 48

. Zlatan Ibrahimović (Szwecja) - 48

12. Kylian Mbappe* (Francja) - 49

* - aktywni piłkarze

Robert Lewandowski będzie mógł poprawić dorobek bramkowy już we wtorek 26 listopada, kiedy FC Barcelona na własnym stadionie zmierzy się ze Stade Brestois. Następnie czekają ją jeszcze w fazie ligowej spotkania z Borussią Dortmund, Benficą oraz Atalantą.