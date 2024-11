Ależ sensacja! Rewelacja Ligi Mistrzów zatrzymana. Dramat w 52. minucie

Wtorkowe mecze Ligi Mistrzów przyniosły tak sensacyjne wyniki jak klęski Realu Madryt 1:3 z AC Milanem czy Manchesteru City 1:4 ze Sportingiem. Z kolei w hicie kolejki Liverpool wygrał aż 4:0 z Bayerem Leverkusen. Z kolei środowe granie w najważniejszych, europejskich rozgrywkach klubowych rozpoczęło się od dwóch spotkań o 18:45: Club Brugge - Aston Villa i Szachtar Donieck - Young Boys Berno.

Aston Villa zatrzymana w Bruggi. Katastrofalny błąd obrońcy

W wyjazdowym meczu Aston Villi z Club Brugge nie wystąpił Matty Cash, który nabawił się urazu w ostatnim meczu ligowym. Ekipa Unaia Emery'ego była jedną z największych sensacji nowej edycji Ligi Mistrzów, gdyż po trzech meczach miała komplet zwycięstw z bilansem bramkowym 6:0!

Jednak w meczu z Club Brugge to gospodarze przeważali. Piłkarze z Birmingham nie mieli pomysłu na zaskoczenie rywali, a sami musieli liczyć na dobrze dysponowanego Emiliano Martineza w bramce. I tak dowieźli do przerwy bezbramkowy remis. Jednak druga połowa zaczęła się fatalnie dla gości. Emiliano Martinez rozpoczął grę z piątego metra, ale w ogóle nie odnotował tego Tyrone Mings, który... złapał piłkę w ręce we własnym polu karnym! Decyzja? Oczywiście rzut karny dla gospodarzy, który w 52. minucie wykorzystał Hans Vanaken. Po tym golu Aston Villa próbowała odrobić straty, ale biła głową w mur. Club Brugge za to nastawiło się na kontrataki, ale wynik nie uległ już zmianie. Tym samym Aston Villa poniosła pierwszą porażkę w Lidze Mistrzów, a ekipa z Bruggi odniosła drugie zwycięstwo. Szkoda tylko, że Michał Skóraś oglądał to wszystko z poziomu ławki rezerwowych.

Club Brugge - Aston Villa 1:0

Bramka: 52' Vanaken

Szachtar Donieck z pierwszą wygraną w Lidze Mistrzów

Punkt i żadnej bramki - tyle miały razem ekipy Szachtaru Donieck i Young Boys Berno w nowej edycji Ligi Mistrzów po trzech kolejkach. Obie ekipy czekały na pierwszą wygraną i pierwsze gole w tym sezonie. Jako pierwsi do siatki trafili goście. W 27. minucie Kastriot Imeri zdobył pierwszą bramkę dla Young Boys w tym sezonie LM, wykorzystując pracę w pressingu swojego kolegi z zespołu Cheikha Niasse. Jednak już cztery minuty później wyrównał Ołeksandr Zubkow. W 41. minucie ostatnią bramkę i na wagę zwycięstwa dla Szachtara zdobył Heorhij Sudakow po precyzyjnym uderzeniu zza pola karnego.

W ekipie z Berno w 33. minucie na boisku pojawił się Łukasz Łakomy, który zastąpił kontuzjowanego Lorisa Benito, ale nie zdołał wymiernie pomóc swoim kolegom.

Szachtar Donieck - Young Boys Berno 2:1

Bramki: 31' Zubkow, 41' Sudakow - 27' Imeri

A to nie koniec emocji związanych z Ligą Mistrzów. O godz. 21:00 m.in. Crvena zvezda podejmie FC Barcelonę, PSG zmierzy się z Atletico Madryt czy Inter Mediolan zagra z Arsenalem.