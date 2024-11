Liga Mistrzów. O której godzinie gra FC Barcelona? Gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Jeżeli po udanym początku sezonu ktoś miał jeszcze wątpliwości co do FC Barcelony i mówił "Bayern oraz Real zweryfikują", teraz nie powinien mieć już żadnych. Katalończycy załadowali dwóm wspomnianym zespołom łącznie osiem goli i ugruntowali pozycję jednej z najmocniejszych ekip w całej Europie. Ogólnie ostatni mecz, w którym Barcelona strzeliła mniej niż trzy gole to porażka 2:4 z Osasuną, przy czym to było już ponad miesiąc temu (28 września).

Barcelona zapoluje na kolejny pogrom. Crvena zvezda ma plamę do zmazania

Teraz czas na kolejny test w Lidze Mistrzów. W niej Katalończyków nadal nieco boli porażka na start z AS Monaco (1:2), bo na ten moment zajmują piętnaste miejsce. Jeśli jednak uda im się zwyciężyć w Belgradzie, mogą awansować nawet na czwartą lokatę. Oczywiście jeśli wyniki pozostałych spotkań ułożą się korzystnie.

Skoro z kolei o wyjeździe do Serbii mowa, Barcelonę czeka tam starcie z Crveną zvezdą Belgrad. Mistrzowie Serbii woleliby raczej zapomnieć o wszystkim, co jak dotąd spotkało ich w tej edycji Ligi Mistrzów. Po trzech meczach mają na koncie zero punktów i katastrofalny wręcz bilans bramkowy 2:11. Zawdzięczają go przede wszystkim Interowi oraz Monaco, które rozbijały ich kolejno 4:0 oraz 5:1. Po tym drugim zresztą srogo oberwało im się w serbskich mediach.

Barcelona nie musi jednak wcale mieć aż tak łatwo, jako że w jedynym domowym meczu w LM Crvena zvezda napsuła sporo krwi Benfice (1:2). Niemniej siła ofensywna zespołu Hansiego Flicka czyni ich niewątpliwym faworytem, a Robert Lewandowski ma niemałe szanse zbliżyć się do granicy 100 goli w Lidze Mistrzów (obecnie ma ich 97). Przed nim dokonywali tego tylko Cristiano Ronaldo (140) oraz Leo Messi (129).

Liga Mistrzów. O której godzinie gra FC Barcelona? Gdzie oglądać mecz Crvena zvezda Belgrad - FC Barcelona? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIKI]

Mecz Crvena zvezda Belgrad - FC Barcelona rozpocznie się w środę 6 listopada o 21:00 na stadionie w Belgradzie. Transmisja dostępna będzie na Canale+ Sport Extra 1 oraz online na Canal+ Online po wykupieniu odpowiedniego pakietu (TVP pokaże mecz Interu z Arsenalem). Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.