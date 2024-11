Te słowa o Zielińskim mogą zaboleć. Ekspert nie ma wątpliwości

Piotr Zieliński po transferze do Interu Mediolan rozegrał już 10 meczów, w których zdobył dwa gole. Reprezentant Polski z pewnością nie jest kluczową postacią swojego zespołu, ale nie oznacza to, że nie jest ważny. Zdarza mu się grać w pierwszym składzie i niewykluczone, że od pierwszej minuty wybiegnie również na hitowe starcie z Arsenalem.

Ekspert powiedział prawdę o Piotrze Zielińskim. "Nie będzie reżyserem"

Według zagranicznych mediów Zieliński w środowym meczu z Arsenalem stworzy środek pola z Hakanem Calhanoglu i Davide Fratessim. Oczywiście to Turek jest kluczową postacią tego zestawienia, ale Polak całkiem nieźle zastępował go w trakcie kontuzji. Piotr Czachowski uważa jednak, że to nie jest docelowa pozycja 30-latka.

- Uważam, że Zieliński jest przygotowywany do tego, by być zastępcą Henricha Mchitarjana. Polak będzie raczej odgrywał rolę pomocnika ustawionego bliżej lewej strony, nie będzie reżyserem gry zespołu, bo to dla niego chyba za wysoko ustawiona poprzeczka - stwierdził dosadnie były piłkarz Udinese w rozmowie z TVP Sport.

Nie oznacza to jednak, że ekspert Eleven Sports skreśla polskiego pomocnika. - Niewykluczone, że nawiąże do swojej świetnej dyspozycji z sezonu, w którym Napoli sięgnęło po mistrzostwo - twierdzi Czachowski i przewiduje niezły sezon w wykonaniu Zielińskiego.

- Niczym nie zaskoczył, bo dalej pokazuje swoją elastyczność, wizję gry i fantastyczną technikę użytkową. Już wcześniej przewidywałem, że w tym sezonie zdobędzie pięć bramek i rozegra 25 meczów w Serie A. Dwa trafienia już zaliczył, więc jest coraz bliżej tego, bym nie pomylił się w swoim typowaniu - podsumował były piłkarz.

Mecz Interu Mediolan z Arsenalem zaplanowano na środę 6 listopada o godzinie 21:00. W zespole z Londynu na ławce rezerwowych ma zasiąść Jakub Kiwior.