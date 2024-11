Największy rywal Lewandowskiego na ustach całej Europy. "Potwór"

Viktor Gyokeres nieczęsto miewa przestoje w strzelaniu bramek, a jeśli już w ogóle, to tylko na jeden lub dwa mecze. Szwed ostatni raz nie trafił do siatki 18 października, a od tamtej pory zagrał pięć meczów. Strzelał Sturmowi Graz, Famalicao, Nacionalowi i Estreli. W dwóch ostatnich spotkaniach dwie oraz cztery bramki. We wtorkowy wieczór błysnął też przeciwko Manchesterowi City.

Portal nrk.no jeszcze przed wtorkowym meczem Sportingu Lizbona z Manchesterem City porównywał Gyokeresa z Erlingiem Haalandem. Starcie tego duetu miało zachwycać, a o Szwedzie pozbierano opinie mediów z całego świata. "Szwedzki kolos", "potwór", "kolejny elitarny napastnik" oraz "jeden z najlepszych na kontynencie" - tak pisano o 26-latku.

"Gyokeres może nie jest tak znany jak Erling Haaland ani nie ma ugruntowanego nazwiska jak Victor Osimhen, ale nie powinno to powstrzymywać napastnika przed wywalczeniem pozycji jednego z najlepszych na kontynencie" - pisał angielski "The Guardian". "W zdobywaniu goli jest szybszy niż swój własny cień" - głosiło francuskie RMC Sport.

Teraz Gyokeres znów trafi na usta piłkarskiego świata, bo przyćmił Haalanda i ustrzelił hattricka w wygranym 4:1 meczu Sportingu Lizbona z Manchesterem City. Pewnie wykorzystał dwa rzuty karne oraz wykończył akcję po wygranym pojedynku biegowym i uderzeniu z pola karnego.

SportsCenter należące do stacji ESPN wyliczyło, że od początku sezonu 2024/25 Szwed ma już 27 goli we wszystkich rozgrywkach - w klubie i reprezentacji. Nikt w Europie nie jest tak skuteczny, bo Harry Kane ma 19 goli, Robert Lewandowski 18, a Erling Haaland 17.

W walce o Złotego Buta napastnik Sportingu również nie odstaje, bo ma na koncie już 16 goli w lidze portugalskiej. Jego trafienia mają mnożnik 1,5, a więc ma na koncie 24 punkty - o cztery mniej niż Robert Lewandowski z 14 golami w LaLiga. Prawdopodobnie Szwed powalczy o tę nagrodę właśnie z Polakiem, Haalandem i Kane'em, a przecież mnożnik goli całej trójki to dwa.

- Zawsze fajnie jest strzelać gole, a jeszcze lepiej strzelić hattricka. To wspaniałe uczucie, ale najważniejsze było to, że wygraliśmy ten mecz. To był dla nas wspaniały wieczór - powiedział Gyokeres po ograniu Manchesteru City. Ten mecz prawdopodobnie sprawi, że już nikt nie będzie deprecjonował jego osiągnięć i da mu miejsce wśród najlepszych "dziewiątek" na świecie.