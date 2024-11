Anglicy reagują na kompromitację Manchesteru City. Wszyscy piszą o jednym

To był mecz z podtekstem. Sporting jeszcze przez kilka dni prowadzony będzie przez Rubena Amorima, który od 11 listopada przejmie Manchester United - derbowego rywala Manchesteru City. Wielu kibiców z czerwonej części Manchesteru z wypiekami na twarzach oglądało więc to, co działo się na Estadio Jose Alvalade w Lizbonie.

City rozbite w Lizbonie. Ogłaszają nowego Fergusona

Sporting źle wszedł w mecz, ale gol Phila Fodena był jedynym momentem radości dla gości. Bohaterem spotkania został Viktor Gyokeres, który zdobył trzy gole i walnie przyczynił się do wygranej Sportingu aż 4:1. Portugalczycy dokonali rzeczy niebywałej - zostali trzecim zespołem z rzędu, który pokonał Manchester City. Wcześniej mistrzowie Anglii przegrywali z Tottenhamem i Bournemouth.

Po raz pierwszy od sezonu 2017/18 Manchester City poniósł trzy porażki z rzędu w jednym sezonie. Wówczas na ich drodze dwukrotnie stawał Liverpool i raz Manchester United. Na przełomie sezonów 2020/21 i 2021/22 piłkarze z Etihad Stadium także przegrali trzy mecze następujące po sobie. Wówczas lepsze okazały się Chelsea, Leicester City i Tottenham.

Angielska prasa nie przeszła obojętnie obok kompromitacji City. Najważniejsze media komentują bolesną porażkę. "Bernardo Silva ujawnił, że Manchester City jest 'w ciemnym miejscu' po porażce 4:1 ze Sportingiem w Lidze Mistrzów, ale Pep Guardiola twierdzi, że jest gotowy na wyzwanie i chce walczyć, starając się odwrócić losy swojej drużyny. Ruben Amorim zaskarbił sobie sympatię fanów Manchesteru United jeszcze przed przybyciem na Old Trafford, doprowadzając do porażki 4-1 Manchesteru City ze Sportingiem w Lizbonie" - pisze Sky Sports.

"Nowy szef Manchesteru United, Ruben Amorim, zachował jedno ze swoich największych zwycięstw nad Sportingiem na ostatni mecz u siebie, skazując Manchester City na trzecią porażkę z rzędu po raz pierwszy od kwietnia 2018 roku" - zauważa BBC, przytaczając wskazaną wyżej statystykę przegranych.

"Czy to czyni Amorima nowym Fergiem?" - pyta "The Athletic", nawiązując do nowego szkoleniowca Manchesteru United, który sam żartował, że w przypadku wygranej nad City będzie porównywany do legendarnego Szkota.

"Sporting kontra Man City: Ruben Amorim rozrywa drużynę Pepa Guardioli na strzępy" - bez ogródek pisze "Times".

"Rio Ferdinand żartuje, że Pep Guardiola 'będzie przerażony' po tym, jak Ruben Amorim nadzorował porażkę Man City - wspierając nowego szefa, który 'przyniesie słońce' do Manchesteru United" - komentuje "Daily Mail"

"Gyokeres pokonuje Haalanda" - zauważa wspomniany wyżej portal, przywołując jednocześnie słowa Guardioli. - Emocjonalnie nie byliśmy wystarczająco stabilni. W tych rozgrywkach trzeba być stabilnym. Przy trzecim i czwartym golu musimy być bardziej stabilni emocjonalnie - przyznał hiszpański szkoleniowiec.

"Rok 2025 może być ponownie rokiem City, a ten dziwny okres występów i wyników zostanie uznany za kolejną wpadkę, zanim sytuacja z kontuzjami się wyjaśni, a oni ponownie odnajdą swój niepowstrzymany rytm. W tej chwili pojawiają się jednak poważne pytania dotyczące zespołu, który nie pokazał jeszcze, że jest w stanie znaleźć odpowiedzi" - w takie tony uderzył "Manchester Evening News".

Manchester City zajmuje szóste miejsce w tabeli Ligi Mistrzów. W dotychczasowych czterech meczach poniósł porażkę, zanotował remis i dwukrotnie wygrywał. Ich następnym rywalem w elitarnych rozgrywkach będzie Feyenoord (26.11).